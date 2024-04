Bivac presenta "Aquells moments", el primer senzill del seu nou disc

Bivac, un dels grups a l'alça de l'escena gironina, presenta Aquell moment, el primer avançament del seu primer disc i actuarà demà al festival Strenes. Després de treure el seu primer disc de cura durada, Memòries d'un demà, l'any passat i de guanyar concursos com el de cançó de Salitja amb A la deriva, el grup del Pa de l'Estany té previst publicar Indrets aquesta primavera. Seran onze temes gravats i produïts als Estudis Santa Pau (Pla de l'Estany), d'estils diversos, explorant nous camins, on continuen el seu segell propi i festiu i col·laboren amb artistes consolidats de Banyoles com Germà Negre o Roko Banana.

Com a avançada, aquest divendres estrenen Aquell moment, una cançó que transporta a aquells amors incondicionals on encara que el vent no bufi a favor, cal moure cel i terra.

Tant el senzill com algunes de les noves cançons se sentiran demà en primícia al festival Strenes, a l'escenari de la plaça del Vi (18.00). El concert obrirà la gira Molinet, que entre altres escenaris els durà a l'Acampada Jove d'enguany, compartint escenari amb Ginestà i Julieta, i al Pati Cultural de la Casa de Cultura de Girona, per Temps de Flors.