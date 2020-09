El Festival de Fotografia InCadaqués celebrarà la 4a edició del 15 al 25 d'octubre

El Festival Internacional de Fotografia InCadaqués celebrarà la seva 4a edició del 15 al 25 d'octubre amb 25 exposicions. El festival, que en aquesta edició se celebra a finals d'estiu amb la voluntat de prolongar la temporada turística i així ajudar a dinamitzar la vida cultural, social i econòmica del municipi, comptarà amb 25 exposicions de 25 autors nacionals i internacionals en 25 espais de la ciutat. Entre els primers autors confirmats hi ha René Groebli, Albarrán Cabrera, Marguerite Bornhauser, Marta Fàbregas, Morvarid K, Noe Sendes, Martina Matencio i Maxime Fardeau.

La cita explora formats inèdits, com exposicions subaquàtiques o mostres en veles de llaüts (embarcació tradicional), apostant per la innovació i la creativitat i amb un toc surrealista, en una clara referència al passat artístic de Cadaqués. A més, proposa una selecció de tècniques fotogràfiques, com Polaroid, collage, rotogravat, impressions de platí-pal·ladi o cibachrome, i una extensa varietat de gèneres fotogràfics com foto històrica, artística, surrealista, documental, natura morta, de viatges o experimental.

Entre els 25 espais icònics i galeries d'art de Cadaqués hi ha El Casino, l'Església de Santa Maria, l'Ermita de Sant Baldiri, el Museu de Cadaqués, la Galeria Cadaqués, la Galeria Patrick J. Domken, la Galeria Itturia i el Taller Galeria Fort, entre molts altres. A diferència de la resta de festivals, InCadaqués té la peculiaritat que totes les obres exposades es poden comprar.

El certamen vol reivindicar la tradició artística de la zona freqüentada a la primera meitat del segle XX per artistes com Salvador Dalí, Man Ray, Marcel Duchamp i Richard Hamilton- i el patrimoni natural -el poble està situat al Parc Natural del Cap de Creus.

A més, des de la seva primera edició, el festival convoca una residència artística en la qual convida a dos fotògrafs a passar quinze dies a Cadaqués per a desenvolupar una sèrie fotogràfica. Enguany els dos residents són Martina Matencio (Barcelona) i Maxime Fardeau (França). L'organització també convoca una Open Call dirigida a fotògrafs de tot el món perquè exposin durant el festival. Enguany, aquesta crida ha comptat amb 500 fotògrafs de més de 50 països.