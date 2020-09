Maria Arnal i Marcel Bagés, a l'Auditori de Girona

Maria Arnal i Marcel Bagés, la mezzosoprano Gaëlle Arquez, Els Amics de les Arts, Núria Graham, Paul Lewis o Javier Perianes són alguns dels artistes que passaran per l'Auditori de Girona aquesta tardor. Entre setembre i desembre, l'auditori recupera algunes de les propostes ajornades per la pandèmia i en proposa de noves, totes adaptades a les mesures sanitàries i amb el 50% de la capacitat de la sala.

Pel que fa a músiques modernes, s'oferiran onze propostes de formats i estils diversos, entre els quals el pop, la cobla, el gospel, el ballet i el jazz, entre d'altres, amb una gran presència del talent del país. La temporada s'obrirà amb l'actuació d'Obeses i la Cobla Berga Jove (2 d'octubre) i seguirà amb Els Amics de les Arts (17 i 18 d'octubre) i una de les actuacions més esperades, la de Maria Arnal i Marcel Bagés, que preestrenaran a Girona el seu nou treball (7 de novembre).

El ballet també tindrà presència aquesta temporada a l'Auditori, amb El Trencanous del Ballet de Barcelona (22 de novembre). També pujaran a l'escenari La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya (27, 28 i 29 de novembre), el conjunt Stars of Gospel Choir (10 de desembre) o la compositora i cantant Núria Graham (12 de desembre), reprenent un concert previst per la passada primavera i que es va haver d'ajornar a causa de la pandèmia. Quant a les propostes més nadalenques, destaquen l'espectacle Christmas song 4 New Times de Joan Garrido & The Global Band (19 de desembre), i el concert de la Girona Jazz Project, que oferiran un repertori de nadales en format big band (27 de desembre).

Per al públic familiar, l'Auditori de Girona oferirà dues propostes especialment pensades per a viure en família: Nadales pels més menuts, amb clàssics de Xostakóvitx, Bach, Debussy, Ravel i Satie (20 de desembre), i Tinc un paper, de Marc Parrot i Eva Armisén, un espectacle que uneix música i il·lustració (13 de desembre).

En l'àmbit de la música clàssica, la temporada presenta propostes d'alt nivell artístic amb un format més reduït a causa de la situació excepcional generada per la COVID-19. En aquesta ocasió, la programació posa especial èmfasi en l'aproximació a la figura del solista, i ofereix propostes d'especial connexió i intensitat entre el públic i l'intèrpret. Una temporada que segueix acostant propostes de prestigi de forma assequible, amb entrades entre els 12 i els 48 euros.

Una de les artistes que s'hi podran escoltar serà la mezzosoprano francesa Gaëlle Arquez, que actuarà en primícia a l'Estat espanyol (18 d'octubre). De l'escena internacional, però amb un especial vincle amb la ciutat de Girona, arribaran les propostes dels pianistes Paul Lewis (22 d'octubre), i Javier Perianes (2 de novembre). També s'hi podran sentir tres obres mestres del repertori clàssic, amb el trio Miura – Roozeman – Varvara, que havien d'actuar la primavera passada i que ho faran finalment aquesta (15 de novembre).

La programació de clàssica tampoc deixa de banda els solistes del país, com Xavier Díaz-Latorre (11 de desembre), ni el talent local, amb els ja tradicionals concerts de Fires de Sant Narcís de la Cobla La Principal de La Bisbal i el Cor Maragall, que oferiran els seus repertoris en dates tan assenyalades com el 29 d'octubre i l'1 de novembre respectivament, i amb l'Orquestra de Girona, que oferirà entre altres peces El telèfon, de Menotti (8 de novembre).

Més enllà de la propera tardor, algunes de les propostes que havien de tenir lloc la passada primavera a l'Auditori es van haver de posposar i s'han reubicat en el calendari del 2021. És el cas de Valerie Gergiev (24 de gener), Daura Mangara (6 de febrer), Mireia Vives & Borja Penalba (13 de febrer), Simfònica de Lucerna (16 de febrer), Ben l'Oncle Soul (6 de març), Straight No Chaser (8 de maig), Hanfris Quartet (15 de maig) i Ivo Pogorelich (3 de juny).