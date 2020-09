Vint-i-dos projectes opten als Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona

La rehabilitació del Terracotta Museu de la Bisbal d'Empordà, a càrrec d'Escribà-Nadal Arquitectes; del castell de Montsoriu de Castell i Marqués; la transformació del solar de Can Sau a Olot d'unparelld'arquitectes o l'interior de l'obrador del Rocambolesc de Callís Marès Arquitectes són alguns dels 22 projectes que opten als Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona 2020, que organitza la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC).

De les 22 obres seleccionades, dotze pertanyen a la categoria Arquitectures (intervencions arquitectòniques d'edificis de nova planta, reformes i/o rehabilitacions d'edificis existents), cinc corresponen a la d'Interiors (obres de reforma i obra nova on l'accent del nou projecte recau en el tractament de l'espai interior, independentment de la seva escala i tipologia), i les altres cinc són d'Efímers (obres que tenen una durada limitada, com exposicions, muntatges i escenografies).

El jurat ha estat format per les arquitectes Maria Rubert de Ventós com a presidenta, i Eileen Joy Liebman i Marta Sequeira com a vocals.

Els premiats es donaran a conèixer el divendres 27 de novembre en un acte que es podrà seguir a través del web www.premisarquitecturagirona.cat, on hi haurà habilitat un accés al canal de YouTube de la Demarcació de Girona del COAC.

El mateix dia també es donarà a conèixer el Premi de l'Opinió. Durant més de cinc mesos la ciutadania ha tingut l'oportunitat de votar al portal www.premisarquitecturagirona.cat per una de les 57 obres que s'han presentat en aquesta 23a edició dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona. Aquest procés va acabar el passat dilluns, 14 de setembre.