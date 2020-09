Les sèries més premiades de la història dels Emmy

Els Premis Emmy tenen més protagonisme que mai. L'ampli catàleg de programes i sèries del qual disposem actualment ha convertit aquests guardons en un segell de qualitat. Des de 1949, aquests "Oscars de la televisió" han vingut reconeixent cada any el treball dels diferents professionals que conformen l'equip i repartiment de les ficcions de les quals ja som fans, però també totes aquelles que ens proposem veure.

Durant les seves més de 70 edicions, concretament 72, han estat molts els noms destacats, però només unes poques sèries han enlluernat per sobre de la resta. Així, recordem les 10 ficcions més premiades dels Premis Emmy.



'Joc de Trons'

47 guardons, que es diu poc. Si bé el gran premi a millor drama es va fer esperar (va aconseguir la seva primera estatueta l'any 2015), ara ja és la veterana en la categoria. Aquesta superproducció va trencar el malefici de la fantasia, encara que en gran part gràcies a la col·lecció de guardons tècnics aconseguits pels seus efectes especials, vestimenta i so. De fet, només un dels seus actors s'ha alçat amb l'Emmy en quatre ocasions: Peter Dinklage pel seu paper de Tyrion Lannister.

'Frasier'

Fins a l'arribada de 'Joc de Trons', aquesta comèdia va mantenir el primer lloc durant més d'una dècada amb 37 guardons. L' "spin-off" de 'Cheers' sobre un reeixit terapeuta radiofònic va durar 11 temporades gràcies, en gran manera, al carisma d'aquests personatges hipocondriacs que treien més d'un somriure. Fins i tot els seus dos protagonistes, Kelsey Grammer i David Hyde Pierce, es van emportar cadascun quatre Emmys.



'La chica de la tele'

Mary Tyler Moore, la dona que va obrir la porta de la comèdia en televisió a partir del seu paper com a protagonista, alliberada i més preocupada pel seu treball que per la seva vida personal, va suposar un autèntic un bri d'aire fresc. 'La chica de la tele' es va emetre en els setanta, però molts dels seus discursos, com els de les millors sèries, continuen vius actualment. Durant els seus set anys en antena, aquesta comèdia va sumar 29 Emmys, entre els quals es troben tres a millor comèdia i quatre per a la seva estrella.

'Cheers'

11 temporades d'humor van donar com a resultat 28 premis Emmy. En la memòria quedaran els grans moments de comèdia que s'han viscut en aquest bar, que va ser tot un fenomen durant els 80. Gran part del seu èxit li ho deuen al carisma dels seus actors, els qui van aconseguir alçar algun premi, igual que el seu director James Burrows.



'Canción triste de Hill Street' i 'El ala oeste de la Casa Blanca'

Ambdues, amb set temporades a la seva esquena, van aconseguir alçar un total de 26 estatuetes, alguna cosa que no és d'estranyar. El policíac Steven Bochco va saber reflectir a la perfecció el costat humà dels agents de la comissaria d'Hill Street, mentre que la sèrie d'Aaron Sorkin va crear tot un model de televisió, gràcies als temes que tractava i per com els tractaven i el bé que sonaven.

'Urgencias'

El drama de John Wells no sols és important per haver descobert a George Clooney, sinó per aconseguir fer d'una sèrie hospitalària el més emocionant en televisió. Gràcies en part a la seva vàlua tècnica, va aconseguir emportar-se fins a 24 estatuetes. De fet, només té un Emmy a millor drama i Clooney mai va aconseguir emportar-se un a casa.

'Modern Family' i 'Todo en familia'

Aquestes comèdies familiars acumulen fins a 22 guardons de l'Acadèmia de la Televisió. La sèrie protagonitzada per Sofía Vergara ha estat durant anys la reina imbatible de la categoria gràcies als seus personatges singulars, les seves trames contemporànies i el seu estil de rodatge a la falsedat 'reality'.



D'altra banda, la comèdia creada per Norman Lear va suposar una autèntica revolució, ja que es va atrevir a llançar en el seu temps missatges als quals altres produccions ni tan sols s'acostaven. Així, aquesta típica família americana parlava de Vietnam, l'avortament, la menopausa, la religió, l'alliberament de la dona o el càncer de mama, temes que fins a aquest moment eren passats per alt en televisió.



'Los soprano'

La llista la tanca una sèrie que va canviar els nous formats televisius gràcies a la seva complexa història. A cavall entre el drama i la comèdia, aquesta ficció se centra en Tony Soprano, un cap de la màfia de Nova Jersey que es veu obligat a buscar tractament per acabar amb els seus problemes familiars i professionals. Durant les seves sis temporades en antena va aconseguir obtenir 21 premis Emmy, que incloïen categories com a Millor Sèrie Dramàtica, Millor Direcció, Millor Guió i Millor Interpretació.