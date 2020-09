Fina presenta el seu «disc ecològic», amb un format per no generar residus

El músic i activista gironí Fina presenta aquest diumenge a Girona la segona edició del seu disc de debut, Inconformista, en què estrena un nou format: «El disc ecològic». Es tracta, com diu ell mateix, d'un disc en què no hi ha disc i, per tant, no genera cap residu.

Després d'esgotar les 500 còpies de la primera edició, ara l'edita en un format que insisteix en una funda tipus Vinil 45 rpm, un llibret de 18 x 18 i imprès amb paper i tintes amb els màxims criteris ecològics i les cançons es descarreguen amb un codi de regal.

A més de la banda, Fina estarà acompanyat per la guitarrista gironina Mireia Vilalta, Laura de Canciones de Nadie i el grup de folk-fusió Alaire.

El concert serà a l'exterior del Centre Cívic Ter i funcionarà amb taquilla inversa. L'aforament és limitat i s'aconsella fer la reserva anticipadament al Centre Cívic Ter al 972 414 952 o al correu ccter@ajgirona.cat.