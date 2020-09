Una desena d'edificis emblemàtics gironins es tenyeixen de vermell en una nova protesta de Red Alert

La catedral de Girona, la de Castelló d'Empúries (Alt Empordà), el Teatre -Jardí de Figueres o el monestir de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) són alguns de la desena d'edificis emblemàtics que aquest dimecres s'han il·luminat de vermell per reivindicar la situació dels tècnics d'espectacles i esdeveniments. Es tracta d'una nova protesta del moviment Red Alert (Alerta Roja en català) en què s'ha demanat la "implicació" dels governs per ajudar al sector i han exigit a les administracions locals que "no suspenguin els actes culturals", tal com ha detallat el portaveu del moviment, Xavier Pons. Per això han demanat "solucions fermes" a tots els nivells, ja sigui ajudes directes al sector o la contractació d'espectacles de cultura.

Pons ha remarcat que "el problema" recau al Ministeri de Treball i no al de Cultura. El sector demana "ajudes" i també "un nou estatut del treballador de l'espectacle i els esdeveniments" que reflecteixi la realitat. Actualment, el seu sector està englobat en el del metall. "És totalment contradictori, no som del ram", ha lamentat Pons. Per això creu que l'estatut del treballador els dona "unes condicions" que no s'ajusten al marc laboral. "No podem treballar més de 12 hores al dia segons l'estatut, quan hi ha esdeveniments que duren 18 hores", ha reblat el portaveu.