Més de 14.000 fotos de natura al Montphoto de Lloret

Més de 14.000 fotos procedents de 68 països participen en la 24a edició de Montphoto, un dels cinc festivals de fotografia de la natura i de muntanya més importants del món, que en aquesta ocasió se celebra per primera vegada en línia a causa de la pandèmia. El festival Montphoto, que té lloc fins al 3 d'octubre, repartirà en aquesta edició 25.000 euros en premis que es distribuiran en diferents categories, ens les quals destaca el premi global, de 3.000 euros.

Entre les participacions que s'han programat destaquen les de Kathy Moran, editora sènior de la revista National Geographic per a projectes d'història natural; Jari Peltomäki, principal operador turístic de vida salvatge a Finlàndia, i Katy Gómez, guanyadora absoluta del concurs Travel Photographer of The Year 2020.