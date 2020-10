La Terracotta Biennal inclourà una trentena d'activitats

La Terracotta Biennal, que se celebrarà del 16 al 18 d'octubre a la Bisbal d'Empordà, ja escalfa motors. L'organització ha presentat aquest dimarts el cartell d'aquesta primera edició, que vol potenciar la ciutat com a referent de la ceràmica. La programació inclou exposicions, demostracions, conferències, workshops, visites guiades, propostes gastronòmiques, performances, demostracions de cuites de ceràmica i, fins i tot, una bicicletada que recorrerà les xemeneies que hi ha a la Bisbal. L'eix temàtic d'aquesta primera biennal, com ja es va anunciar al febrer, serà la ceràmica 3D. Entre les cites obligades hi haurà l'espai expositiu, que se situarà a l'exterior del Terracotta Museu, amb estands d'arreu de Catalunya i sud de França.

Exposicions, demostracions, conferències, workshops, visites guiades, gastronomia, performances, cuites i, fins i tot, una bicicletada per les xemeneies de la Bisbal d'Empordà. L'Ajuntament de la Bisbal, l'Associació de Ceramistes del municipi i el Terracotta Museu ultimen els detalls d'aquesta primera Terracotta Biennal. L'objectiu és que sigui un esdeveniment cultural, artístic, artesanal i expositiu de la ceràmica que relligui passat, present i –sobretot- futur del sector.

"La Terracotta Biennal ha de servir per seguir posant la ceràmica al dia, al mateix temps que demostra que el municipi segueix apostant pel sector", ha explicat l'alcalde de la Bisbal, Enric Marquès. I ha afegit: "És un exemple del treball conjunt amb múltiples agents: des de l'associació de ceramistes de la Bisbal a la unió de comerciants, amb el Terracotta Museu i el mateix consistori".

Com ja es va avançar al febrer, l'eix temàtic d'aquesta primera Terracotta Biennal girarà al voltant de la ceràmica 3D. "La presència de la impressió de ceràmica 3D i la seva aplicació industrial no és tan generalitzada com les tecnologies plàstiques o, fins i tot, metàl·liques, i el futur d'aquesta aplicació a la disciplina es preveu prometedor", assenyalen des de l'organització.

L'objectiu de l'eix temàtic és mostrar les possibilitats i el valor que poden aportar les tecnologies de fabricació additiva (impressió 3D, entre d'altres) als productes dels artesans vinculats al sector de la ceràmica. Tot, amb la finalitat de marcar estratègies de futur de la ceràmica, valorant sempre el bagatge històric de la ceràmica de la Bisbal, i que l'actual sector ceràmic investigui, s'actualitzi i estigui amb contacte amb el mercat internacional per poder oferir productes de qualitat i amb més valor afegit.

"De la mateixa manera com passa amb qualsevol mena de material, actualment existeix un ampli ventall de mètodes d'impressió 3D de ceràmica", explica el responsable de la programació 3D de la biennal i vicepresident de l'associació de ceramistes, Joan Raventós. "Les sinergies del treball previ han despertat un gran interès i diria que hem creat la primera comunitat 3D en argila del món", hi afegeix.



De Catalunya i sud de França

Programació a part, una de les cites obligades de la Terracotta Biennal serà l'espai expositor situat a l'exterior del Terracotta Museu. Destinat als professionals del sector de la ceràmica i a les institucions vinculades, inclourà més d'una trentena d'expositors que mostraran peces de producció pròpia, , d'altres parts de Catalunya i del sud de França.

A més, la biennal també tindrà la seva vessant gastronòmica. La unió de comerciants n'aprofitarà la celebració per oferir a visitants i expositors la possibilitat de tastar el productes d'alimentació locals. Des d'un senzill cafè fins a un menú diari. Els exteriors del Terracotta Museu inclouran tres espais diferenciats: GastroBiennal Cafè, GastroBiennal Shop i GastroBiennal Relax.

A més, entre aquesta tardor i fins passat Nadal, la Bisbal respirarà –encara més- ceràmica. Perquè aprofitant la biennal, s'instal·larà una exposició fotogràfica sota les Voltes, amb instantànies de fotògrafs amateurs i professionals. "És essencial vincular la biennal amb la ciutat i creiem que, amb aquesta exposició, la ciutat se la farà seva", ha explicat el president de l'associació de ceramistes, Joan Vilaclara.

La Terracotta Biennal vol, doncs, unir tota la diversitat de la ceràmica. S'obre a galeristes, col·leccionistes i entusiastes de la ceràmica, així com també públic en general. La proposta vol consolidar-se com a punt de trobada emmarcat en el món la ceràmica. Per això, també es concep com un espai networking per reunir-se, gaudir, i tractar la disciplina aplicada en diverses assignatures, com la jardineria, escultura, disseny o arquitectura, entre moltes altres. "La biennal vol mostrar la ceràmica actual com el fil conductor d'una història compartida d'un municipi que té una identitat pròpia i que arriba a l'actualitat amb ambició, amb projecció, amb esperit de capitalitat de la ceràmica, sense deixar de banda els orígens: un equilibri harmònic entre tradició i innovació", conclouen els organitzadors.