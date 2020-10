Teatre per sentir-se un intrús

Un espectacle gestat en una casa, Can Pagans, per viure la intimitat d'una parella des del dormitori, la sala d'estar i la cuina, arriba demà al Teatre Ateneu de Celrà reformulat a la força per la pandèmia però amb la voluntat de preservar al màxim la proximitat amb l'espectador. Elda & Daniel, la tercera producció conjunta dels actors Meritxell Yanes i David Planas, s'estrena al festival Temporada Alta amb un format diferent de com l'havia imaginat el director i dramaturg Llàtzer Garcia, però mantenint-ne l'essència.

El projecte inicial, que estaven assajant quan va esclatar la pandèmia, repetia la fórmula de Ventura, l'exitós muntatge estrenat el 2015 al festival i que s'ha pogut veure durant cinc anys: mateix tàndem d'intèrprets i mateix escenari, una casa a Celrà perquè un petit grup d'espectadors compartís una nit amb la parella protagonista, gairebé sent voyeur d'una conversa amb confessions insospitades.

La situació sanitària ha obligat a canviar l'espai, però es manté, dins la mesura del possible (i amb totes les mesures de seguretat), aquesta sensació de «sentir-se intrús» en la vida de la parella, explica Garcia. Per això han optat per representar-la amb el públic també dalt de l'escenari del teatre, envoltant la representació. De moment s'hauran de conformar amb la versió prevista per als bolos i més endavant, si es pot, tornar a l'original.

El muntatge s'endinsa en la vida de l'Elda i en Daniel, que estan junts des de fa deu anys i no tenen fills. La relació comença a trencar-se, i l'espectador serà testimoni de la nit en què esclata tot.

«No volia escriure sobre una parella que es trenca, sinó sobre dues persones que s'han sentit molt soles i que han buscat solucions molt diferents i que topen per combatre aquesta situació», explica Garcia, que assenyala que l'espectacle «no va tant d'un final com d'un nou començament».

«A l'hora d'escriure no hi havia res marcat, tot ha anat sortint de forma molt orgànica i ha acabat sent una llarga conversa que passa per molts moments», apunta l'autor gironí, que actualment està treballant en un espectacle per al TNC centrat en el barri de Font de la Pólvora.

En aquest sentit, indica que Elda & Daniel també «va de les veritats i les mentides, i del joc entre la representació i la realitat».

Després d'una preestrena a finals de setembre a Celrà, l'espectacle s'estrena per Temporada Alta demà a les sis al mateix escenari, on també es podrà veure del 5 al 7 de novembre. En els pròxims mesos, arribarà a la sala La Planeta de Girona i a Banyoles.