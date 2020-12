Mar Monegal guanya el X Torneig de Dramatúrgia del Temporada Alta

Mar Monegal va guanyar ahir la final del X Torneig de Dramatúrgia Catalana del Temporada Alta amb el text Monopoli. Monegal es va imposar a Lara Díez Quintanilla, que va quedar finalista d´aquesta experiència teatral que ha confrontat durant set jornades vuit dramaturgs catalans. Díez Quintanilla va presentar el text Khwam Sukh Rodríguez. Elisabet Casanovas, Alejandro Bordanove, Marcel Borràs i Aina Clotet van ser els actors que van interpretar els textos de les dues finalistes.

El públic de la sala La Planeta va donar la victòria a Mar Monegal amb un text que explica la història d´una parella que fa una partida al popular joc del Monopoly mentre reflexiona sobre l´estat de la seva relació, la seva generació i el funcionament de l´economia mundial. Marcel Borràs i Aina Clotet van ser els encarregats d´interpretar el text de Monegal. La guanyadora s´endú un sopar al Celler de Can Roca.

Des del 19 d´octubre s´han portat a terme quatre combats i dues semifinals on vuit dramaturgs han presentat, amb una lectura dramatitzada, els seus textos breus (40 minuts). És el desè any consecutiu que autors catalans pugen al ring per veure-se-les entre col·legues. Cada sessió del torneig ha enfrontat dos autors amb el públic com a jurat, que en cada cas ha decidit el guanyador. La mateixa tarda del torneig, els dramaturgs escollits descobreixen quins actors o actrius seran els encarregats de donar vida al seu text, i tenen temps fins a l´hora de l´espectacle d´acabar de preparar amb ells els últims detalls. Aquest joc teatral va ser ideat per Jordi Casanovas i es va incorporar al festival per ressaltar la importància de l´autoria teatral del país.

D´altra banda, demà tindrà lloc a la mateixa sala La Planeta la final del II Torneig de Dramatúrgia per a Instituts amb textos escrits per estudiants de 4t d´ESO i Batxillerat de quatre centres de Girona i Salt: l´IES Jaume Vicens Vives, FEDAC Sant Narcís, l´INS Salvador Espriu i l´INS Salvador Sunyer i Aimeric. La final del torneig, que organitzen la Fundació La Ciutat Invisible i Tramoia Produccions, és l´última fase de tot un procés de creació dramatúrgica que ha tingut lloc a les mateixes aules dels centres educatius. Al llarg de cinc sessions, entre els mesos d´octubre i desembre, els grups-classe participants han rebut formació de la mà de professionals de les arts escèniques i de la literatura dramatúrgica.

L´escriptor Albert Forns ha impartit tallers de creació i escriptura teatral durant una primera fase. Tot seguit, el dramaturg Jordi Oriol i la dramaturga Estel Solé han escollit el text que representarà cada grup-classe participant, i l´han revisat conjuntament amb l´alumnat per donar-li forma per ser interpretat. A més, en una última sessió, l´alumnat ha intervingut en la direcció de la posada en escena. Juntament amb els mateixos dramaturgs, han dirigit els actors i actrius Francesc Cuéllar, Marta Ossó, Georgina Latre i Alejandro Bordanove per interpretar i llegir els textos creats en un assaig a les aules prèviament a la final.

El Torneig de Dramatúrgia s´emmarca dins la programació de dramatúrgia catalana del festival Temporada Alta, que presenta produccions i coproduccions d´autors catalans, estrenes de nous textos i projectes que potencien la dramatúrgia contemporània i la nova creació. Fins al moment, el torneig ha generat obres com El Crèdit, de Jordi Galceran; Smiley, de Guillem Clúa, estrenada a Barcelona, Madrid i Londres; Losers, de Marta Buchaca; Red Pontiac, de Pere Riera, i La nostra champions particular, de Cristina Clemente.