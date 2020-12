Lluís Busquets i Grabulosa, premiat als Jocs Florals de Tardor de Barcelona

El periodista i professor olotí Lluís Busquets i Grabulosa, col·laborador de Diari de Girona, va ser distingit el passat dimecres amb el premi La Viola, que concedeix l´Ajuntament de Barcelona, dins els 43 Jocs Florals de Tardor, organitzats per l´Associació Coordinadora d´Activitats per a la gent gran (ACA). L´acte de lliurament dels guardons es va celebrar al Saló de Cròniques de l´Ajuntament de Barcelona i va ser presidit -seguint la tradició dels Jocs Florals- la Reina de la Festa, Maria Caules i Caules. Al seu costat hi va ser el regidor d´Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat, Joan Ramon Riera, que va tancar l´acte després que cada guardonat llegís el seu poema premiat -tots els premis estan dotats amb 300 euros i un trofeu-.

En aquesta edició dels guardons, també van ser distingits Anna Maria Ticoulat i Coll (amb la Flor Natural, premi de la Generalitat), de Ciutadella de Menorca; i Salvador Obiols i Gómez (amb l´Englantina, premi de la Fundació La Caixa), de Viladecans. Enguany hi ha hagut dos premis més: el de la Fundació Banc de Sabadell al millor poema lliure, per a Aureli Trujillo i Cabezas, de Reus; i l´Intergeneracional, al millor poema breu per a menors de 30 anys, que ha recaigut en Berta Vallribera i Gallifa, de Barcelona.

El jurat dels premis ha estat presidit pel poeta i Mantenidor de l´acte, Josep Anton Soldevila i Torrella i ha comptat també amb Dolors Dilmé, Dolors Peitiví, Albert Vernet i Maria Bonafont.