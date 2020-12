El Truffaut projecta «Que bonic és viure!» a la sessió benèfica

El Cinema Truffaut projectarà demà a les 19 hores el clàssic nadalenc Que bonic és viure! (It's a Wonderful Life!) dirigida i produïda per Frank Capra el 1946. Es tracta de la sessió benèfica que realitza el cinema cada any per celebrar Nadal, en què l'entrada és gratuïta, però hi haurà una caixa inversa per recollir donatius per a Càritas Diocesana de Girona.

Enguany no hi haurà xocolata ni coca en acabar la sessió, per poder respectar les mesures de seguretat sanitàries i el distanciament social. Tothom que hi vulgui assistir ha de fer reserva prèvia per telèfon o correu electrònic, per poder mantenir les limitacions d'aforament.