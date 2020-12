Dotze històries amazòniques per a l'any màgic de Clarice Lispector

L'editorial Lapislàtzuli acaba de publicar Com van néixer les estrelles, de Clarice Lispector (1920-1977), un llibre en què l'escriptora brasilera converteix els dotze mesos de l'any en una dotzena d'històries màgiques de l'Amazones. El llibre compta amb la traducció de Gabriel de la S.T. Sampol i il·lustracions del gironí Cesc Pujol, que transforma en imatge la natura desbordant i selvàtica que evoquen els textos.

Lispector, de qui aquest desembre es commemora el centenari del seu naixement a Ucraïna, és l'escriptora brasilera més traduïda i universal del segle XX. Quaranta anys després de la seva mort, l'obra de Lispector ha arribat ara en català a les llibreries. A més de Com van néixer les estrelles, recentment s'han publicat L'hora de l'estrella (Club Editor) i Restes de Carnaval (Comanegra).

La novel·la editada per Club Editor està traduïda pel gironí Josep Domènech Ponsatí i és l'última història escrita per la gran representant de la narrativa brasilera, de qui l'editorial barcelonina ja ha anunciat que preveu publicar cinc obres més en els pròxims anys. Per la seva banda, Restes de carnaval, editat per Comanegra, presenta per primera vegada els contes de l'autora, ara traduïts per Josep Domènech Ponsatí i Pere Comellas.