El Festival de Cinema de Girona tria quatre projectes per a Netflix

El Festival de Cinema de Girona ha seleccionat dos projectes de llargmetratge, de José Redondo i Patricia Franquesa, i dos projectes de sèries d'Armentia Marín i David Ruiz Juanola. Aquests projectes participaran al Networking Neflix exclusiu a l'Estat espanyol, que constarà de quatre reunions privades amb responsables de la plataforma, una per cada seleccionat, amb un executiu de continguts amb capacitat per decidir la participació en el projecte.

Segons ha informat el certamen gironí, la finalitat de la reunió serà despertar l'interès de Netflix per produir o coproduir el projecte. «És una gran oportunitat per al talent», destaca el director del Festival de Cinema de Girona, Lluís Valentí. També hi ha quatre finalistes: dos projectes de llargmetratges, de Lema Ferreira i del gironí Albert Blanch Serrat, i dos projectes de sèries, de Víctor Sánchez-Beato Nodal i Alejo Ibáñez Pérez.

Els projectes seleccionats es van donar a conèixer ahir al vespre en un acte celebrat a l'hotel Carlemany de Girona. L'esdeveniment es va desenvolupar de manera presencial i online. Han format part del jurat Jaime Arnaiz (president), i Carlota Gómez i Ignasi Valentí (membres del jurat), i el president del Festival de Cinema, Lluís Valentí (com a observador però sense vot). En aquesta edició del Networking de Netflix s'hi han presetat 195 projectes.

Sobre els quatre seleccionats, José Redondo, de Madrid, és guionista cinematogràfic i escriptor i ha rebut un gran nombre de reconeixements. El seu guió de llargmetratge Nunca nos dormiremos va quedar finalista en el Festival Internacional de Cine de Sitges 2018. Per la seva banda, Patricia Franquesa, directora de cinema barcelonina, ha format part de l'equip de producció de Heymann Brothers Films y Medalia Productions a Israel. El 2016 va tornar a Barcelona i va cofundar Gadea Films. Ha estat seleccionada com a productora emergent a Locarno Match Me!, la Incubadora-The Screeni per la revista Variety.

Quant als seleccionats en la categoria de sèrie, Armentia Marín forma part de l'Associació de Productors del País Basc. Entre els seus projectes destaca el premi al millor projecte de sèrie per Balea, en VLC Pitch Forum; el Making Of del concert de la banca Musicalia i Feten-Feten i el vídeo promocional per al centre Azkunia de Bilbao. Al seu torn, David Ruiz Juanola, format a l'ERAM de la Universitat de Girona (UdG), té un premi a la direcció artística a NotodoFilmFest per Nubes de Azúcar, un projecte de ficció que tracta de les dificultats del pas de l'adolescència a la vida adulta.

En l'acte celebrat ahir al vespre, el Festival de Cinema de Girona també va lliurar els premis Xavier Cugat a Pep Grifè saxofonista, Toni Gadea percusionista, ambdós de l'orquestra Cugat, i als autors de la banda sonora de la pel·lícula Molins de vent, Jesús Salvador Chapi i Ronald Mente.