Mor l'advocat, escriptor i director teatral Josep Maria Loperena als 82 anys

L'escriptor, advocat i director escènic Josep Maria Loperena va morir la matinada de divendres als 82 anys. Nascut a Alguaire (Segrià) el 1938, va estudiar Filosofia i Lletres i Dret a la Universitat de Barcelona i va ser director de teatre en les dècades dels 60 i 70. A la fi dels 70 va deixar la direcció teatral i es va dedicar de ple a l'advocacia. Actualment, era articulista del Diari de Girona. També va publicar llibres de dret i assajos sobre teatre.

La seva obra més recent és la novel·la L'espia del violí (Efadós), que va coincidir amb la publicació de L'espia del Ritz (Columna) de Pilar Rahola. Totes dues obres utilitzaven el personatge de Bernard Hilda i això va donar peu a una polèmica entre Loperena i Rahola. El primer va acabar interposant una querella criminal per plagi contra la segona.

La querella de Loperena contra Columna, contra Rahola i contra el periodista Jordi Finestres ?responsable del reportatge sobre Bernard Hilda que la revista Sàpiens va publicar el 2003? argumentava que Rahola s'havia apropiat del «seu» Bernard Hilda, un violinista real que va treballar a l'Hotel Ritz de Barcelona durant els anys 40 i que Loperena va ficcionar en la seva novel·la com a espia, malgrat que assegurava que «mai» havia estat espia. Per contra, Rahola afirmava que el protagonista de la seva novel·la s'inspirava en les informacions publicades sobre el personatge real.

El 2004 va rebre el Premi Joaquim Amat-Piniella per la novel·la La casa del fanalet vermell, i va escriure altres obres com El circ de la justícia, El circ de la política i El circ dels corruptes.

Com a advocat, va protagonitzar alguns processos importants de la Transició espanyola, com l'atemptat a la sala de festes Scala, La Torna, l'assalt a la caserna de Berga o el contenciós de Lluís Llach contra Felipe González per incomplir un compromís electoral.

També va interposar una demanda contra José María Aznar al Tribunal Internacional de Justícia el 2004, i es va encarregar d'aquesta querella per la intervenció del Govern espanyol en la invasió de l'Iraq, i als anys 90 va defensar diversos integrants del moviment independentista català arrestats per l'Audiència Nacional.

Loperena va ser president, durant cinc anys, del Comitè de Drets Humans de l'Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona (Icab).

La decana de l'Icab, Maria Eugènia Gay, lamentava ahir «la trsista pèrdua de Josep Maria Loperena», a qui va definir com «un fidel defensor dels drets col·lectius».