Vint-i-una baixes en bloc al PEN Català en defensa de l'anterior presidenta

Vint-i-un socis del PEN Català s'han donat de baixa col·lectivament de l'entitat en defensa de l'expresidenta Carme Arenas, a qui l'actual junta acusa de suposades irregularitats en la gestió econòmica i que, segons una auditoria interna, arribaven als 373.000 euros. Escriptors com Maria Barbal, Ramon Solsona, Josep Maria Terricabras, Narcís Comadira, Feliu Formosa i Toni Sala signen un manifest per la demanda interposada contra Arenas expressant el seu rebuig a «l'actuació d'alguns membres de la junta». Denuncien «acusacions greus mai demostrades, insinuacions no contrastades, mitges veritats, interpretacions interessades i escenificació victimista».

Per la seva banda, els actuals responsables del PEN Català van lamentar la sortida dels socis i va replicar que la seva obligació, com a Junta, és «defensar els interessos de l'entitat i garantir un ús adequat dels fons públics».