La cobla Ciutat de Girona presentarà demà a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles el vuitè volum de la col·lecció Fonoteca de Cobla, compositors gironins que se centra en la figura del prolífic compositor banyolí Cassià Casademont.

Aquesta col·lecció pretén divulgar i preservar la música per a cobla d'una sèrie de compositors no coneguts a dia d'avui, però molt notables en el seu moment i que han deixat un llegat com a patrimoni massa oblidat. És el cas de Cassià Casademont Busquets (Banyoles, 1875 - Barcelona, 1963), que va destacar com a intèrpret de viola i a la vegada com a compositor, tant de música clàssica com de música per a cobla. La seva ingent producció inclou 377 obres, amb diverses òperes i més de quaranta composicions sardanístiques, amb títols destacats com La cançó del taper, Alegoria, Tornaboda, Lluny de la pàtria o Tristoia.

El volum inclou dotze sardanes per a cobla i dues cançons per a veu i piano. Entre les sardanes del disc, s'hi inclouen Banyoles, ciutat bella! O Banyoles, mon bressol. L'enregistrament de les sardanes per a cobla ha anat a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona i les dues cançons d'Alfons Miró, al piano, i Marta Valero, mezzosoprano.

La presentació del disc es farà demà a partir de les 7 de la tarda a l'Auditori de l'Ateneu i inclourà la interpretació en directe de diverses sardanes de Cassià Casademont a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona, així com d'algunes de les peces dels diferents volums que componen la Fonoteca de Cobla.

L'entrada és gratuïta, però cal fer reserva prèvia al web de cultura.banyoles.cat