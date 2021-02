Les obres de la Franja del Museu de Lleida s'hauran de retornar demà

El Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó va rectificar ahir en una nota d'aclariment que la data per retornar les 111 obres de la Franja que hi ha al Museu de Lleida es manté en aquest dilluns. D'aquesta manera, considera que l'admissió a tràmit de la Generalitat en el procés no modifica el termini, com s'havia afirmat divendres, en què es parlava «d'un nou calendari d'entrega». El tribunal remarca que «en cas que els béns no s'entreguin en el termini establert per l'auto d'execució provisional, s'adoptaran les mesures pertinents».