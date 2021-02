Els artistes de Temporada Alta tornen a les aules dels instituts de Salt i Girona

Diversos artistes del festival Temporada Alta oferiran tallers i cursos a instituts de Salt i Girona dins del projecte educatiu A tempo. En aquesta quarta edició del projecte, el director i dramaturg Gabriel Calderon impartirà tres sessions a distància per com reinterpretar els clàssics a l'Institut Montilivi de Girona. Calderon donarà als estudiants de segon de batxillerat eines per millorar l'escriptura dramatúrgica. Per altra banda, les companyies José y sus Hermanas i les Impuxibles oferiran tallers en línia. Aquestes propostes se sumen a les del comediant Marcel Tomàs o la coreògrafa Roser López penjades al canal de Youtube.

Les dues companyies han gravat un vídeo presentant-se i proposant reptes creatius als alumnes. En el cas de José y sus Hermanas, plantegen una creació col·lectiva en què els alumnes hauran de partir d'una temàtica subjectiva i anar-la reinterpretant fins aconseguir una estructura pròpia. Aquesta proposta està basada en el procés de creació que van seguir per l'obra 'Explore el jardín de los Cárpatos', que van presentar en l'última edició del Temporada Alta. En ell mostraven una reflexió sobre el turisme.

Per altra banda, les Impuxibles plantejaran als estudiants un exercici de recerca i experimentació de l'autoestima. A partir de l'espectacle 'FAM' que va presentar la companyia, els artistes volen que l'alumnat descrigui com rep els insults a través del propi cos. 'FAM' és una obra sobre la pressió social que reben els cossos i mostra l'autoestima com una qüestió col·lectiva.

A part d'aquesta proposta digital, els estudiants de la Salle i l'Institut Ermessenda de Girona i dels instituts Salvador Espriu i Salvador Sunyer de Salt també es trobaran de forma virtual amb les dues companyies a finals de març. En aquesta trobada, els alumnes podran preguntar-los sobre la seva carrera artística i els processos de creació que segueixen.

Aquesta iniciativa forma part del programa Artistes a l'aula dins del marc A tempo. El projecte educatiu persegueix introduir les arts a dins de l'aula de la mà d'alguns dels artistes que han participat en l'última edició del festival Temporada Alta. Ho fan a través de propostes educatives que vinculen el món pedagògic amb l'artístic.