El Sismògraf es dosifica amb més dies de festival i més municipis implicats

El festival Sismògraf reivindicarà la presencialitat de la dansa amb una tretzena edició que s'allargarà més dies i s'esponjarà per la Garrotxa, implicant-hi nous municipis més enllà d'Olot. Del cap de setmana llarg habitual passarà a durar vint-i-tres dies, del 8 al 30 d'abril, en una edició que l'organització afronta com una «transició cap a un festival més sostenible, verd i pausat on el paisatge es converteixi en protagonista».

Si l'any passat el Sismògraf es va haver de transformar en diverses propostes durant la tardor -fet que va permetre recuperar el 80% del cartell previst per a la primavera- ara aposta per emmotllar-se a la situació sanitària amb un festival sense multituds, pensat per a aforaments reduïts, en espais adaptats i a l'aire lliure que garanteixin totes les mesures preventives.

«El Sismògraf 2021 apostarà per un públic menys nombrós, per sobreposar-se així als condicionants derivats de la situació de pandèmia actual que poden donar lloc a confinaments perimetrals, limitació d'horaris, aforaments reduïts i reducció de la mobilitat», apunta l'organització, que sí que mantindrà una de les propostes habituals del certamen, l'itinerari de dansa al Parc Nou d'Olot.

Per arribar a més gent de la comarca sense que s'hagin de desplaçar, part de la programació s'estendrà a més d'una desena de municipis. Mieres, Les Planes d'Hostoles, la Vall d'en Bas, Sant Joan de les Fonts, la Vall de Bianya, la Canya, Sant Ferriol, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, actius des dels mateixos ajuntaments o des de nodes creatius -espais singulars regentats per artistes que acullen o presenten propostes pròpies- com l'espai nyamnyam, Can Pixola, casa Humanhood, Festival Meandre, Binari, Üdelbac formaran part del festival d'enguany.

Els organitzadors, que faranpúblic el programa el 9 de març, avancen que estarà integrat bàsicament per companyies locals i nacionals, però que comptarà amb tres propostes internacionals.

Inclourà diverses propostes articulades al voltant de les coreografies de l'objecte. És a dir, que hi haurà diversos espectacles que concebran la presència de l'objecte com un cos més afegit als cossos en escena, amb elements com barres de ferro, gel o vegetals que eixamplin les possibilitats expressives de la dansa.

A més, també es treballarà amb la idea dels universos creatius, i per això determinats artistes presentaran un seguit de propostes diverses i no un únic espectacle.

Pel que fa a la jornada per a professionals, es plantejarà en format presencial i en línia.