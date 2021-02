L'art que alimenta, al Bòlit de Girona

El Bòlit Centre d'Art Contemporani de Girona acull fins el 30 de maig Food. La utopia de la proximitat, una mostra col·lectiva amb obres d'artistes com Tina Girouard, Carol Goodden, Fina Miralles o Pere Noguera articulada entorn del menjar, la cuina i la gastronomia com a experiència col·lectiva. L'exposició, que també inclou peces d'Àngels Ribé, Benet Rossell, Mar Serinyà, Francesc Torres o Miralda, pivota entorn de tres enclavaments culturals -París, Nova York i Catalunya- i esta repartida entre el Bòlit del Pou Rodó, el de la Rambla i Sant Nicolau.

La idea del projecte parteix del restaurant que, a principis dels 70, l'artista Gordon Matta-Clark va muntar, juntament amb Girouard i Goodden, al SoHo novaiorquès; una iniciativa comunitària promoguda i gestionada per creadors de diferents disciplines on vivien, menjaven, treballaven i exposaven plegats. Personalitats com Lou Reed, Richard Serra, Jasper Jones, John Cage o Laurie Anderson van convertir el barri en un epicentre creatiu mundial, i també en van formar part catalans com Antoni Miralda, Francesc Torres, Antoni Muntadas o Àngels Ribé.

En paral·lel, l'exposició obre una escletxa sobre l'univers gastronòmic i els plantejaments artístics de l'avantguarda parisenca dels 70 amb els anomenats «catalans de París»: Benet Rossell, Antoni Miralda, Joan Rabascall i Jaume Xifra.

La «utopia de la proximitat» del títol té una connexió catalana més subtil, fruit d'un viatge de Goodden per terres ibèriques en què, des de Mont-ras, va descobrir tot un univers gastronòmic nou. És en aquest punt des d'on el projecte s'expandeix fins a arribar a l'actualitat a través de figures com Pere Noguera, Fina Miralles, Mar Serinyà o Marta Vergonyós que presenten obres vinculades a la dimensió relacional de l'art i l'aprenentatge de la cuina a través de l'experiència familiar i la relació amb el territori.

Gràcies a les aportacions del comissari i col·leccionista Harold Berg, l'exposició comissariada pel crític d'art i col·laborador de Diari de Girona, Eudald Camps, i la directora del Bòlit, Carme Sais compta amb un important espai dedicat a la documentació, ja sigui a partir de materials bibliogràfics (catàlegs, monografies i incunables) com d'objectes i documents d'un alt valor històric.

Destaca la presència del mailing list original que Matta-Clark va realitzar a partir dels seus contactes en l'època del Food, receptes i notes manuscrites, correspondència, publicacions o fotografies i negatius que, en algun cas, són inèdits a l'Estat.