La tercera Vila del Llibre unirà l'Escala i Mallorca a l'octubre

La tercera Vila del Llibre de l'Escala es dedicarà a explorar els vincles entre el municipi i l'illa de Mallorca. Tot i que l'acte central s'ha traslladat al 15, 16 i 17 d'octubre per prevenció, l'organització ha revist activitats literàries trimestrals per mantenir viu el festival tot l'any. La primera serà aquest mateix dissabte, a càrrec de l'escriptor Màrius Serra i la il·lustradora Roser Calafell.

Amb el lema Port d'arribada, port de sortida, port segur, l'edició d'enguany està comissariada per l'escriptor mallorquí Sebastià Bennasar. Les activitats analitzaran la relació entre Maria Antònia Salvà i Víctor Català o entre el jove Sebastià Porcel i Josep Pla, per exemple. També hi ha previstes propostes sobre els epistolaris entre exiliats o una marató de lectura de L'Odissea oberta a tothom.

L'any 2022 la convidada serà la cultura valenciana i el 2023, el festival girarà al voltant d'una representació d'altres territoris de parla catalana.