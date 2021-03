Pérez Cruz, Txarango, Miki Núñez, Stay Homas i Txarango, favorits als Enderrock

Buhos, Miki Núñez, Stay Homas, Txarango i Sílvia Pérez Cruz són els artistes amb més nominacions dels premis Enderrock, que s'entregaran el 8 d´abril en una gala a l'Auditori de Girona en què Guillermina Motta rebrà el premi Enderrock d'Honor. Cada un d'ells acumula tres nominacions, mentre que Gemma Humet, Balkan Paradise Orchestra i Roba Estesa estan nominades en dues categories.

Dins de la categoria de millor artista, Buhos, Miki Núñez i Txarango es disputaran el premi. En el cas de Buhos també estan nominats en la categoria de Millor videoclip amb El dia de la victòria i Millor disc de pop-rock. Miki Núñez també està nominat pel Millor disc en llengua no catalana amb Iceberg i en la categoria de Millor cançó d'autor per No m'ho esperava, a banda de Millor artista. Txarango també comparteix la nominació de Millor artista i hi suma la de Millor cançó de pop-rock amb Deriva i Millor disc per l'àlbum Vent i ales. Per la seva banda, Sílvia Pérez Cruz està nominada en la categoria de Millor directe, Millor disc de jazz per l'àlbum compartit amb Marco Mezquida MA Live in Tokyo i Millor disc de cançó d'autor per Farsa.

Per últim, Stay Homas sumen les nominacions en les categories de Millor directe pels concerts durant el confinament, Millor cançó de pop-rock per The Bright Side i Millor artista revelació.

Les votacions per la tercera i última ronda dels premis ja estan obertes, abans que el 8 d'abril s'entreguin en una gala que per vuitè any consecutiu es farà a Girona. En les dues rondes anteriors el grup editorial ha rebut més de 25.000 vots, un 14% més que l'any passat.