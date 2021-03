«Calidoscopi» reflexiona sobre l'evolució de l'entorn

torroella de montgrí. El Museu de la Mediterrània va inaugurar dissabte l'exposició audiovisual «Calidoscopi», on els realitzadors Antoni Martí i Quim Paredes reflexionen sobre «com érem, com som i cap a on anem» a través d'imatges d'arxiu. Ambdós documentalistes han avaluat en la seva obra la relació entre l'home i el paisatge, i les transformacions que d'aquesta se'n deriven. La mostra, que es pot visitar gratuïtament fins al 5 de juliol, també es pot veure íntegra al seu web.