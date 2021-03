La premsa internacional es fa ressò del concert pilot de Love of Lesbian al Sant Jordi

"Tot el món ens està mirant", va dir Santi Balmes, cantant de Love of Lesbian, a l'inici del concert pilot al Palau Sant Jordi d'aquest dissabte. I així s'ha demostrat en la presència de la notícia en els mitjans de comunicació internacionals, que s'han fet ressò de la iniciativa de programar un concert amb 5.000 persones que per poder accedir-hi havia de superar un test d'antígens i portar una mascareta durant tot el concert. Mitjans com 'The Guardian', 'Le Monde', 'Reuters', Die Welt, 'Corriere della sera' o 'Aljazeera' han recollit la notícia amb imatges dels testos d'antígens del matí i del concert al Sant Jordi.





Covid-19 : un concert de rock réunit 5 000 personnes à Barcelone pour une expérience clinique https://t.co/WtzYPGipf3 — Le Monde (@lemondefr) March 28, 2021

'The Guardian' ha destacat en un article que el concert d'aquest dissabte del grup Love of Lesbian ha tingut el "permís especial" de les autoritats sanitàries del país, mentre "la resta d'Espanya es limita a reunions de quatre persones com a màxim en espais tancats".'Le Monde' ha apuntat que el concert de rock va reunir 5.000 persones a Barcelona per "una experiència clínica". Un concert "com en els vells temps", ha remarcat el 'Corriere della sera' en un article. "Un experiment que sembla que ha funcionat i que també podríem replicar nosaltres", ha afegit el diari italià."En escenes surrealistes després d'un any de distanciament social, els fans ballaven molt a prop", han apuntat des d''Aljazeera'.