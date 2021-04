El Festimams es trasllada al juny en un escenari a l'aire lliure amb la participació de la Sotana, en Peyu i Ana Polo

La cinquena edició del Festimams es reinventa per adaptar-se a la pandèmia i es farà al pati de la Casa de Cultura de Girona, en un escenari a l'aire lliure. A més, el festival es trasllada al juny i concentrarà la programació entre el 17 i el 20 d'aquest mes. Comptarà amb la participació d'humoristes de la ràdio, la música i la televisió reconeguts a nivell català com ara els membres de la Sotana, en Peyu, Jair Domínguez, Ana Polo, Oye Sherman i Toni Albà, entre d'altres. Les entrades ja estan a la venda per un preu d'entre 15 i 25 euros amb consumició inclosa. A més, hi haurà un concurs de micròfon obert per descobrir nous talents i un festival de curtmetratges d'humor gravats en 24 hores.

Durant els dos dissabtes previs al festival es muntarà en un espai emblemàtic de Girona (que encara no s'ha decidit) un escenari petit. En ell, qualsevol persona que ho vulgui podrà pujar i mostrar les seves habilitats artístiques, ja siguin musicals o humorístiques. Aquest espai s'ha batejat com el Córner Festimams. Els participants que agradin més comptaran amb una col·laboració amb l'edició del 2022 del festival.

Per altra banda, el festival de curtmetratges proposarà el divendres 18 de juny un objecte i una paraula que ha de sortir en el curtmetratge i tots els participants hauran de començar a elaborar les seves propostes humorístiques, enregistrar-les i editar-les abans d'acabar el dissabte 19 de juny. Els guanyadors s'emportaran un premi monetari.

Les actuacions d'aquest 2021 començaran el dijous 17 a dos quarts de deu del vespre amb Ana Polo i Oye Sherman, que presentaran el seu espectacle 'Un sentit homenatge a Pablo Motos i Maradona'. Les dues humoristes es caracteritzen per defensar el feminisme a través del camp de l'humor.

El divendres serà el torn del grup del Soterrani, que aterrarà al pati de la Casa de Cultura a dos quarts de deu del vespre. En la seva actuació explicaran 'Els monòlegs que triomfen a Barcelona'. En aquest espectacle hi participen els col·laboradors de la Sotana (Manel Vidal, Magí García i Joel Díaz), Josep Català, Ana Polo i Oye Sherman, entre d'altres.

El dissabte 19 a les dotze del migdia serà el torn del concert vermut amb la Ludwig Band, un sextet format per joves en què irònicament es bategen com el segon millor grup del municipi d'Espolla (Alt Empordà). A través de la música i l'humor acostaran la seva proposta de pop-folk en català. El mateix dia a dos quarts de sis hi haurà un espectacle familiar de màgia amb el Mag Pota.

A dos quats de vuit serà el torn de la Sotana, que emetran el seu programa de ràdio des del pati de la Casa de Cultura. La nit del dissabte la tancaran en Peyu i Jair Domínguez. Els dos humoristes ja són habituals del festival gironí humorístic i aquest 2021 hi presentaran 'Una nit amb els dos 'lokus' del bricolatge'.

El diumenge 20 es tancarà el festival amb tres espectacles. Per una banda el concert vermut de les dotze del migdia anirà a càrrec de l'osonenc Guillem Roma, que presentarà el seu últim treball 'Kiribati'. A les sis el festival acollirà l'actuació de Toni Albà, dos anys després de la seva última actuació al Festimams.

A les set del vespres hi haurà la gala del festival de curtmetratges d'humor i a dos quarts de deu es tancarà amb una actuació de Fel Faixedas i el saxofonista Pep Poblet. Els promotors del festival preveuen oferir vins de la DO Empordà i productes amb el segell de Girona Excel·lent durant les actuacions, sempre i quan les restriccions sanitàries ho permetin.