El festival Ítaca celebra la fi del confinament comarcal anunciant una nit amb Mazoni, Sanjosex i Jordi Serradell

El festival Ítaca ha celebrat aquest dilluns la fi del confinament comarcal i la possibilitat de desplaçar-se per Catalunya anunciant una nit de concerts que tindrà lloc el 5 de juny a Gualta. "Segell empordanès" s'afegeix a la programació d'aquest any i és el nom d'aquesta proposta que reunirà tres talents empordanesos (Mazoni, Sanjosex i el cantautor emergent Jordi Serradell) durant una nit amb moltes sorpreses. Amb aquesta nit, el festival vol reivindicar els artistes quilòmetre zero.

Jaume Pla Mazoni reprèn la gira de presentació del seu darrer disc Desig imbècil (2019), un treball que aporta doble dosi de sinceritat, aquesta vegada a través de l'energia del rock. Actitud a raig i textos viscerals, sense domesticar, tot amb una bona dosi de mala llet. Protagonista d'experiències singulars com la ja mítica gira dels 31 dies i autor de clàssics com Eufòria, No tinc temps o A.I.LO.D.I.U., també és un habitual del festival, on actuarà acompanyat de la seva banda de capçalera.

I un altre clàssic, Carles Sanjosé Sanjosex, imprescindible en una nit amb segell empordanès. Sanjosex va reaparèixer el 2020 amb el primer material inèdit que publicava en sis anys a Dos somnis, un disc que viatja de les escenes més quotidianes a un imaginari quasi mític alhora que connecta amb la tradició i indaga en el mirall de les generacions. Un disc que també pren el pols al moment actual, amb cançons com La revolució que semblen dibuixar un pont entre l'1 d'octubre i els dies del confinament.

Completarà la nit talent empordanès emergent, Jordi Serradell, que presenta el seu primer disc en solitari Ésser Viu (2019), després de molts anys de tocar la bateria en diverses bandes de punk i rock. Aquest disc és un viatge que passa per estils com l'americana, l'indie, el pop, el folk i la cançó d'autor. Un treball sorgit del no-res, on reafirma la seva existència i el seu renaixement.

El festival, que va presentar la programació ara fa dues setmanes, manté un bon nivell de venda d'entrades i ja ha esgotat localitats a diversos dels concerts programats com Stay Homas (exhaurides en 48 hores i del qual han programat una segona actuació) o Zoo.