El festival Ítaca programa més de vint concerts en set pobles empordanesos

El festival Ítaca, impulsat per la productora gironina Link Produccions, ha programat aquest estiu més d'una vintena d'actuacions en set municipis empordanesos. Del 21 de maig al 25 de setembre es podran veure a Palafrugell, Gualta, Corçà, la Pera, l'Estartit, Calella de Palafrugell i l'Escala les actuacions d'algunes de les bandes catalanes més populars del moment, a més de propostes emergents i una selecció d'artistes a nivell estatal.

Després de l'Edició Limitada de l'any passat, el festival ha recuperat bona part de la programació anterior a la pandèmia. Stay Homas, Albert Pla, Zoo, Clara Peya, Lágrimas de Sangre, Núria Graham, Balkan Paradise Orchestra, El Pot Petit, Black Music Big Band, Ariana Abecasis o Travis Birds s'afegeixen als ja anunciats Oques Grasses, Iseo & Dodosound, El Petit de Cal Eril, Marcel i Júlia i Xiula.

Stay Homas, els grans triomfadors de la darrera edició dels Premis Enderrock, actuaran el 4 de juliol a l'escenari de les Havaneres de Calella de Palafrugell, a la platja de Port Bo. Per la seva banda, Oques Grasses també participarà en la novena edició del festival el 26 de juny a l'Estartit, en la gira de presentació del nou disc. Un altre dels plats forts serà l'actuació de Zoo, l'11 de juny a Corçà. Els valencians tornaran al festival amb el treball Llepolies. Lágrimas de Sangre també visitarà de nou el festival el 25 de juny a l'Estartit amb Sample Corp com a teloners. I completaran aquest repòquer d'asos Balkan Paradise Orchestra, que pujarà a l'escenari de l'Estartit el 2 de juliol.

Dels artistes d'altres punts de l'Estat destaca el concert d'Iseo & Dodosound, que oferirà la seva única actuació a les comarques gironines aquest estiu per presentar el seu nou disc Atrapada el 24 de juny a l'Estartit. També destaca l'actuació de la cantautora Travis Birds, una de les últimes revelacions de l'escena espanyola, que presentarà el seu nou treball, La Costa de los Mosquitos, el 2 de juliol a l'Estartit.

D'altra banda, Albert Pla, l'artista que ha participat en gairebé totes les edicions de l'Ítaca, torna al festival per presentar el seu nou espectacle Os acordáis el 18 de juny a la Pera. També hi participaran la pianista i compositora Clara Peya, que presentarà Perifèria el 12 de juny a Corçà, i Núria Graham actuarà el 6 de juny a Gualta. Completarà aquesta oferta El Petit de Cal Eril, que presentarà temes inèdits del seu pròxim disc el 22 de maig a Palafrugell.

El festival també acollirà el concert d'una de les formacions cridades a consolidar-se com una de les bandes de referència del país: Marcel i Júlia, que actuaran a Palafrugell el 21 de maig per presentar el seu treball, En órbita. El festival estrenarà enguany la «Nit Luup» en col·laboració amb la jove discogràfica Luup Records, que reunirà tres promeses de l'escena catalana amb propostes trencadores i actuals: The Tyets, Galgo Lento i Ariana Abecasis, el 4 de juny a Gualta.

Amb la voluntat d'arribar a tots els públics, el festival ha programat les actuacions d'El Pot Petit, que serà a Corçà el 13 de juny amb la nova proposta Vull cantar i ballar, i el grup Xiula, que actuarà el 27 de juny a l'Estartit per a presentar Descontrol MParental.

Platees amb Illes bombolla

La programació es durà a terme en espais oberts amb aforaments que van dels 500 als 900 espectadors. Com a novetat, les platees de la majoria de concerts s'estructuraran amb «illes bombolla», formades per una taula i les cadires necessàries per a cada grup de convivència, que no podran superar les quatre persones. Aquesta disposició, a banda d'assegurar la distància de seguretat corresponent, permetrà als espectadors gaudir del servei de bar sense moure's del seient, ja que s'habilitarà un servei de comandes a través dels mòbils. En total, es posen a la venda 13.000 entrades.

La frase d'Arcadi Oliveres «Estem obligats a no perdre mai l'esperança» apareix al cartell del festival del 2021. Així, Ítaca, Cultura i Acció 2021 vol retre un homenatge a l'activista social i, alhora, reivindicar la voluntat de persistir malgrat la pandèmia i l'impacte que ha tingut en la cultura «que pateix una crisi sense precedents».

Durant la presentació de la programació, el festival va tornar a reivindicar la cultura com un bé essencial per a les persones i com un espai segur davant la covid-19. Per això, va exigir a les autoritats unes normes «clares i estables» que permetin oferir al públic esdeveniments culturals i d'oci de manera «organitzada i segura». Més enllà del salconduit cultural, que el festival també defensa, Ítaca va reclamar un conjunt d'accions que assegurin la supervivència d'un sector «que ja estava en crisi abans de la pandèmia». En aquest sentit, l'organització del festival va voler agrair la col·laboració dels ajuntaments i de l'Entitat Municipal Descentralitzada per apostar decididament per la cultura i la música en uns moments complicats per al sector.

El festival (a)phònica ja té data

Paral·lelament, el festival (a)phònica de Banyoles va confirmar ahir la celebració de la seva 17a edició després que l'any passat s'hagués de cancel·lar. De moment, l'única confirmació ha estat l'actuació d'Albert Pla el proper 25 de juny. El festival se celebrarà del 24 al 27 de juny en un format adaptat a les restriccions sanitàries i l'organització assegura que el cartell comptarà amb propostes d'artistes coneguts emergents.