Subhasten objectes que l'actriu Vivien Leigh va regalar a una amiga de Barcelona

Objectes personals i fotografies de l'actriu anglesa Vivien Leigh, protagonista d'"Allò que el vent s'endugué", i que pertanyen a una octogenària barcelonina que va ser fan de l'artista, se subhastaran el proper 26 de maig a la casa Setdart de la ciutat comtal.

Setdart subhastarà 73 lots pertanyents a la col·lecció d'Elvira Clara Bonet, veïna del barri d'Horta, que avui té 80 anys i que va mantenir una relació d'amistat amb l'actriu, amb qui va mantenir una correspondència creuada en sentir-se meravellada amb les seves interpretacions.

Segons ha informat la casa de subhastes barcelonina, aquest epistolari de Vivien Leigh dirigit a Elvira Clara Bonet entre els anys 1957 i 1967 forma part del lot 35250813 i inclou 44 cartes i sobres originals, així com fotografies, i té un preu inicial de 1.000 euros.

La relació entre Leigh i Elvira Clara Bonet va ser tan estreta que l'actriu es referia a ella com "la meva amiga espanyola" i a més de visitar-la en dues ocasions a Londres, va assistir al funeral de la protagonista d'"Un tramvia anomenat Desig" el 1967 per desig de la família.

En la subhasta es podran adquirir objectes personals com la pitillera d'or i plata que sempre portava l'actriu; una sanguina italiana sobre paper del segle XVII, uns guants, una tassa de cafè de plata amb el seu nom, una llibreta de menús amb les inicials V.L., una bossa de pell de caiman, una capseta porta segells amb l'adreça de la casa de l'actriu gravada al frontal, sabates de luxe o un perfumer de cristall de Bohèmia.

Una de les peces més cares, amb un preu de licitació de 3.000 euros, que podria superar els 7.000 euros, és l'agenda personal de Vivien Leigh de l'any 1967, data de defunció de l'actriu a causa d'una tuberculosi, en les pàgines de la qual recordava els aniversaris i números de telèfon dels seus contactes més propers: George Cukor, l'actriu Rachel Kempson, mare de Vanessa Redgrave; la seva secretària Rose Mary; la seva modista o diferents periodistes.

A la primera pàgina consta de l'adreça londinenca de l'actriu (54 Eaton Square, London SW1, England), domicili en el qual va morir el 7 de juliol del 1967, tal com així registra Elvira Clara Bonet en el propi dietari, i entre els aniversaris apuntats destaquen el de Laurence Olivier (22 de maig), el de la seva mare (5 de desembre) o el de la seva donzella Domitila (7 de maig).

En els lots hi ha també objectes d'attrezzo de la seva participació en pel·lícules, com un parasol pertanyent a la filmació d'"Allò que el vent s'endugué", unes ulleres utilitzades per l'actriu en la seva última pel·lícula, "El vaixell dels bojos" (1965), o un mocador de butxaca que va utilitzar en "Un yanqui en Oxford" (1938), la primera de les pel·lícules de Leigh a despuntar als Estats Units.

Tots els objectes van ser regalats a l'Elvira per l'actriu, la seva família, els seus hereus o per la seva última donzella, l'espanyola Domitila Martínez, que li va enviar fotografies personals de Leigh.

Entre aquestes fotos en figuren unes de fetes a l'Hotel Playa Santa Ana de Torremolinos, Màlaga, durant l'estada de Vivien Leigh i el seu marit Laurence Olivier a Espanya en el Nadal del 1957, així com d'altres d'inèdites del viatge de noces el 1940 en les quals apareixen tots dos nus banyant-se al mar o fent-se una autofoto.

En l'última subhasta d'objectes i documents de Vivien Leigh, que va tenir lloc a Sotheby's Londres el 2017, es van recaptar uns 3 milions de dòlars amb objectes com l'oli "Study of Roses", un treball que el seu autor, l'exprimer ministre britànic Winston Churchill, va regalar a l'actriu i que va ser venut per 860.000 dòlars, sis vegades més del previst.

També va superar les expectatives un anell d'or amb la inscripció "Laurence Olivier Vivien Eternally", que va superar els 50.000 dòlars, malgrat que el seu preu estimat estava situat entre 538 i 800 dòlars.