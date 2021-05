El Primavera Sound 2022 programarà més de 400 bandes que actuaran del 2 al 12 de juny al Parc del Fòrum i a sales de concerts de la ciutat de Barcelona. Seran 11 dies ininterromputs amb 500 concerts que tindran les seves jornades principals al Parc del Fòrum, en la que serà «l’edició més ambiciosa del festival» segons va anunciar ahir el codirector del Primavera Sound, Alfonso Lanza. A més, va afegir que el motiu del format estès és convertir el Primavera Sound en el festival musical de referència d’Europa.

«Amb aquest moviment volem que les sales recuperin el protagonisme que han perdut i reivindicar el seu paper en el teixit cultural de la ciutat de Barcelona», va assegurar Lanza. Per això, va afegir, han arribat a un acord amb l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya i s’han incorporat al projecte Apolo, Razzmatazz, Sidecar, Luz de Gas, La Nau i Jamboree, entre d’altres.

Està previst que dimarts s’anunciï el cartell del Primavera Sound. De moment, només s’ha confirmat el retorn d’Antònia Font per a l’edició del 2022. «És un cartell espectacular, l’any que ve hi haurà des de grans noms internacionals a grups locals i amb molts estils per a tots», va assenyalar el codirector del festival. Les noves entrades en totes les seves modalitats es posaran a la venda l’1 de juny.

El pressupost del festival serà superior als 50 milions d’euros i s’espera una assistència de més de 400.000 persones.