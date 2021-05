Medinyà ha acollit avui l’onzena Fira del Conte, amb actes que han començat a un quart d’onze del matí i que s'allargaran fins a les vuit del vespre. La jornada s'ha distribuït entre set espais on es feien activitats paral·leles (cinc escenaris: Tres Porquets, Patufet, Músics de Bremen, Princesa i el pèsol i Drac Màgic; l’aula de lectura i el local social).

Per arrencar, la Faula, la mascota de La Fira, ha donat la benvinguda als assistents i s'ha fet un homenatge pòstum al dibuixant Picanyol. Després, s'han desplegat una sèrie d’activitats que divergien entre contacontes, espectacles teatrals, actuacions de titelles, tallers i converses amb autors. Tot això, envoltat de centenars de llibres infantils que havien portat a la fira llibreries i editorials -majoritàriament de la província de Girona-.

Maria Carme Ferrer, presidenta del gremi de llibreters de Catalunya i propietària de la llibreria Empúries de Girona, ha fet una bona valoració de com estava anat la fira. «És una solució per passar un bon diumenge cultural; hi ha tallers, es narren contes i es poden comprar. A més, el temps també acompanya», ha dit.

Contes per les biblioteques

A part de famílies, a la fira també hi han assistit bibliotecaris i bibliotecàries de diferents municipis. La majoria eren fàcils de reconèixer perquè portaven un carro ple de noves adquisicions. A cadascuna, el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona li havia entregat un xec de 550€ per gastar en contes de la fira. «Intento triar editorials petites perquè miren molt bé el que publiquen», ha explicat Montserrat Rebollo de la Biblioteca Just Manel Casero de Girona. La bibliotecaria ha dit que el pressupost de què disposava li permetria incorporaran uns quaranta contes.

A la recerca i captura de nous exemplars il·lustrats, l’acompanyava la seva filla, Èlia Hernández. «El que més m’agrada de la fira és mirar llibres i comprar-ne», ha dit. Entre mans portava Clodette, «d’una youtuber que m’agrada molt». A pocs metres, una altra nena, Lola Collell, ha coincidit a dir que el que més li agradava de la jornada eren «els contes». La seva elecció ha estat Invents un exemplar que li permetrà «aprendre coses d’invents». L'ha escollit perquè «una amiga en tenia un del cos i em va agradar molt perquè vaig aprendre moltes coses».

Tres autors destacats

A les 12 h, el jardí de l’aula de lectura ha reunit tres escriptors de renom (Màrius Serra, Rafel Nadal i Martí Gironell) per conversar amb el públic sobre les obres infantils pròpies. Serra ha presentat la tercera entrega de Les aventures de la Napeu motivat a partir d’una pregunta que li va fer la seva filla fa vint anys. «Jo li deia ‘això és més vell que l’anar a peu’. I un dia em va preguntar qui era la Napeu». El conte explora la història que hi ha darrere les paraules. «El llenguatge amaga secrets que és el que sempre m’ha atret», ha dit.

Nadal, per la seva banda, hi presentava el llibre El somni d’en Blai, sobre un nen amb fibrosi quística. L’autor gironí ha explicat que ha donat els drets a l’hospital Vall d’Hebron «per ajudar amb la recerca sobre aquesta malaltia». En paral·lel, ha plantejat el dilema sobre si els adults entenem què preocupa als infants. «No sé si som capaços de posar-nos en veu de nen». Per això, ha dit, intenta dedicar hores a «l’ofici d’avi» per acostar-se al pensament dels seus nets. Per últim, Gironell, que presentava Un talp al meu jardí, una obra que explora la curiositat infantil en el món que s’oculta sota els nostres peus. Ha coincidit amb Nadal en què, per fer-ho, «miro de llegir i interpretar els meus fills».

Tots els actes de la fira s'han fet a l’exterior amb aforament controlat i un carrer amb un únic sentit de circulació.