El duo còmic Venga Monjas s’incorpora al cartell del festival d’humor Salat, inscrit en la programació de la 59a edició del Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.

Esteban Navarro i Xavier Daura pujaran a l’escenari del Teatre Auditori Municipal Narcís Masferrer el diumenge 11 de juliol a les set de la tarda per a presentar Viva la Música, un espectacle on «celebren la música» a partir de temes de creació pròpia com Alien Fumeta o Almendrero de Doraemon, que s’estrenarà per primera vegada al Salat.

Van iniciar la seva trajectòria conjunta l’any 2006, col·laborant amb diverses creacions audiovisuals a la plataforma YouTube. Des d’aleshores han projectat el seu estil «d’humor grotesc i esperpèntic» en la creació de diverses websèries i com a guionistes en sèries de televisió.