La revista El Ciervo celebra setanta anys. Si ja és sorprenent que arribi a aquesta edat una publicació, en tractar-se d’una revista cultural, quasi es pot afirmar que estem davant d’un miracle. I com que el miracle es deu en bona part al seu director i des de 2015 ho és el periodista banyolí Jaume Boix, va ser a Banyoles on ahir va tenir lloc la presentació del número especial del setanta aniversari, en una sala d’actes de l’ajuntament tan plena com ho permeten les mesures contra la pandèmia.

En la presentació del número especial, que va dur a terme amb el regidor banyolí de Cultura Miquel Cuenca, Jaume Boix va celebrar que un ajuntament com el de Banyoles, de rotunda majoria independentista, hagués convidat El Ciervo a celebrar l’aniversari. «Sembla que realment a Catalunya entrem en una etapa de més diàleg, menys crispada», va manifestar Jaume Boix. El director va recordar que la revista ha apostat sempre pel diàleg i l’entesa, però que ni està contra de l’anomenat règim del 78 ni a favor de l’independentisme. Va ressaltar, per tant, l’actitud de l’Ajuntament de Banyoles «d’acollir-nos a nosaltres, que no som del règim».

Boix va repassar breument la història d’El Ciervo -l’any passat, la revista va ser distingida amb el Premi Nacional al Foment de la Lectura- i va presentar el número especial, la portada del qual és obra de Mariscal. En aquest número, en lloc de repassar la història, prefereixen mirar al futur, de manera que els col·laboradors especulen sobre com serà la societat d’aquí a trenta anys -res a veure amb el pla 2050 de Pedro Sánchez, va assegurar Boix- quan El Ciervo en tingui cent.