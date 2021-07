El nou disc de Joan Dausà, Ho tenim tot (Promo Arts Music) es publicarà el proper 22 d’octubre. Així ho va anunciar el cantant durant els sis concerts del Respira, un festival ideat pel propi cantant per a fer la preestrena de l’àlbum.

L’esdeveniment, que es va celebrar a les Ruïnes d’Empúries els dies 24, 25 i 26 de juny i 2, 3 i 4 de juliol, va permetre als 8.000 assistents gaudir de les cançons inèdites del nou disc, com la que ha donat nom al treball, Omplim de vida els pulmons o Buenos Aires.

Ho tenim tot serà el quart àlbum de Joan Dausà després d’On seràs demà? (2014), La Festa Final (2016) i Ara som gegants (2018). La gira de presentació donarà el tret de sortida el proper 25 de novembre al Palau de la Música de Barcelona, tot i que també farà parada el 27 de novembre al Festival Temporada Alta, i el 3 de desembre a València. A partir de d’avui ja es podran comprar les entrades per aquests dos primers concerts confirmats.

El músic explica que, tot i que la cançó Ho tenim tot és prèvia al confinament, l’ha mantinguda i l’ha convertit en el títol del disc perquè durant la pandèmia ha pres altres sentits: «Amb les conseqüències devastadores que ha tingut la crisi, també val la pena revisar què ha portat de bo. Per exemple, que hem après a valorar el que tenim», reflexiona el músic. A més, Dausà confessa que abans de la pandèmia volia fer un disc «festiu», fet que per raons òbvies va haver de descartar. Finalment, el treball ha anat agafant altres direccions i s’ha convertit en un àlbum «èpic, reivindicatiu i de celebració no festiva però sí perquè ens n’hem ensortit», afirma.

A més, té la impressió que la gira de presentació de l’àlbum serà més «catàrtica» que habitualment. Ja en aquests concerts de preestrena a Empúries va aconseguir fer un «retrobament» amb el públic després de tot plegat. «Veia que esperar la sortida del disc, a la tardor, se’m faria molt llarg», confessa l’artista. Per això, afegeix, es va «inventar» aquest cicle de concerts. El primer retorn que ha rebut de les noves cançons és bo, diu Dausà, convençut que «la gent hi ha connectat molt».

Aquesta va ser la impressió de Joan Dausà de les converses posteriors amb el públic, un espai agraït que li va permetre eliminar la frivolitat de la distància i les mascaretes.