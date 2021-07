Penúltima jornada de la competició a Canes en una 74a edició del festival que encara la seva recta final amb una gran incertesa perquè no hi ha cap clar favorit a la Palma d’Or. La jornada d’ahir va estar protagonitzada per dos antics guanyadors del festival, el francès Jacques Audiard i el thailandès Apichatpong Weerasethakul, que van presentar les seves darreres obres que van elevar notablement el nivell de la secció oficial.

A Les Olympiades, Jacques Audiard fa un precís i complex relat de les relacions sentimentals, laborals, socials i sexuals de la generació Z. Amb una enlluernadora fotografia en blanc i negre, Audiard retrata la generació de joves mil·lenials francesos, posant èmfasi en la barreja racial i socio-cultural. Per la seva banda, Apichatpong Weerasethakul va presentar la pel·lícula més hermètica, misteriosa, suggerent i lliure de la secció oficial. Rodada íntegrament a Colòmbia, Memoria compta amb una interpretació gairebé omnipresent de Tilda Swinton. És un film que reafirma la singularitat d’un director únic i molt personal. Finalment, l’hongaresa Ildiko Enyedi va presentar el drama romàntic The story of my wife.