La Fundació Vila Casas porta a Palafrugell (Baix Empordà) un diàleg «inèdit» entre Joan Miró i Antoni Gaudí. El museu de can Mario exposarà una vuitantena d'obres de Miró que van de la pintura a l'escultura i que mostren el pas de l'artista d'un format a l'altre inspirant-se en l'arquitecte de Reus. Una de les comissàries de la mostra, Teresa Montaner, explica la importància que té el fotògraf Joaquim Gomis a l'hora de documentar les obres de Gaudí, que serveixen com a inspiració a Miró. Per la seva banda, el director de la Vila Casas, Àlex Susanna, explica que aquesta és una de les exposicions més importants en els vint anys de la Fundació i assenyala que també vol ser una reivindicació del museu de Can Mario de Palafrugell.

El "somni" del president de la Fundació Vila Casas, Antoni Vila Casas, està a punt de realitzar-se. I és que el museu de Can Mario de Palafrugell acollirà des del 25 de juliol fins el 28 de novembre una exposició que ajunta "dues de les personalitats creatives més importants de la cultura catalana": Antoni Gaudí i Joan Miró. Per a Vila Casas, el pintor i escultor és "el gran artista del Segle XX" i, a través de la fotografia de Joaquim Gomis, fa el pas d'un gènere a l'altre, inspirant-se en Gaudí.

Una de les comissàries de 'Miró, Gaudí Gomis. El sentit màgic de l'art', Teresa Montaner, explica que es tracta d'una "recerca" que vol explicar quina va ser la influència de l'arquitecte en l'artista. "Quan Miró canvia a l'escultura, ja té definit el seu llenguatge i té la necessitat d'anar més enllà i experimentar en altres camps". De fet, Montaner explica que en diverses anotacions que han trobat, Miró cita Gaudí per a projectes futurs.

En total es poden veure 80 peces, bona part de les quals són escultures que representen el Gaudí "vist per Miró". Aquí, però, hi juga un paper clau el fotògraf i íntim amic del pintor, Joaquim Gomis. El retratista, explica Montaner, tenia una visió "molt similar" de com havia de ser la modernitat a la de Miró.

"Tots dos van ser aquestes figures que després de la guerra van creure que s'havia de reprendre amb moviments d'aquell moment la revitalització d'Antoni Gaudí", assenyala la comissària. De fet, Montaner remarca que gràcies, en part a Gomis i a les seves fotografies, es va reconèixer a Gaudí com un "precursor de la modernitat".

Un impuls a Can Mario

El director de la Fundació Vila Casas, Àlex Susanna, ha explicat que per a la fundació la mostra és una de les més rellevants que han fet mai en els seus 20 anys d'història i explica que vol que sigui "un fort impuls" per al museu de Can Mario de Palafrugell. "Fa un temps que ens vam marcar la voluntat que aquest sigui un referent museístic a l'Empordà", ha remarcat.

En aquest sentit, Susanna ha remarcat que la proposta que es podrà veure durant els propers mesos i que compta amb la col•laboració de la Fundació Miró "és la millor per transmetre la voluntat de convertir Can Mario en un referent i en l'impuls dels projectes vinculats a la recerca", ha esmentat.

Finalment, el director de la Vila Casas, també ha volgut destacar que es tracta d'una "experiència fascinant" pel visitant veure la influència que l'un va prendre de l'altre i que es reflecteix en aquesta vuitantena d'obres.

"Volem transmetre al públic que està davant d'una conversa entre dos titans, de dos colossos de la creativitat humana més universals i, alhora, d'un fotògraf que va jugar un paper clau per posar en valor l'obra dels dos artistes", ha conclòs Susanna.