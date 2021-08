La pandèmia no ha cegat els ànims del festival Temporada Alta que, seguint el patró de les anteriors edicions, ha avançat la venda d’entrades en una selecció d’espectacles. Així, el 15 de juny va posar a disposició del públic les primeres localitats disponibles de la 30a edició del certamen, després de revelar setze títols que començaven a donar pistes d’un cartell definitiu que aglutinarà més d’una vuitantena d’espectacles, i que es presentarà oficialment aquest dijous.

D’aquesta manera, amb l’objectiu de «descongestionar els primers dies de venda», explica el director del festival, Salvador Sunyer, la cita amb les arts escèniques va posar a la venda localitats per un tastet eclèctic d’espectacles. A reclams com 53 diumenges de Cesc Gay, amb un repartiment encapçalat per Pere Arquillué i Àgata Roca; Les irresponsables, sota la batuta de Sílvia Munt amb Cristina Genebat, Marta Marco, Nora Navas; o Història d’un senglar (o alguna cosa de Ricard) de Gabriel Calderón amb Joan Carreras sobre l’escenari, s’hi sumaven també els noms més punyents de l’escena musical catalana i internacional. I és que la venda anticipada es feia extensiva a les actuacions de Sopa de Cabra, Sílvia Pérez Cruz, Joan Dausà, El Petit de Cal Eril o Rigoberta Bandini, a més del violinista libanès Ara Malikian, la jove cantaora cordobesa María José Llergo formada al centre barceloní ESMUC o l’ambaixador de la música brasilera Gilberto Gil.

La resposta del públic, però, no es va fer pregar. I és que avui, dos mesos i mig després que la organització posés les primeres entrades a la venda, ja s’han adquirit 3.794 localitats. «El ritme és molt semblant a les edicions pre-pendèmia», sosté Sunyer. Pel que fa al comportament de les vendes, assenyala que ha estat constant, tot i que a l’inici de la cinquena onada es va registrar una «aturada en sec». Aquest fenomen, però, no va ser exclusiu del certamen gironí sinó que també es va detectar en altres esdeveniments culturals, com els festivals de música. Després, però, «va tornar a arrencar poc a poc» fins a assolir «un ritme de venda normal».

Tot i que de moment cap dels espectacles ha penjat el cartell de «sold out», les actuacions de Sopa de Cabra, Ara Malikian, Rigoberta Bandini i Joan Dausà són les més sol·licitades i ja tenen un elevat índex d’ocupació. I és que el reclam dels concerts continua essent una formula d’èxit del festival gironí, ja que els serveix per a eixamplar el mapa de públics. En aquest sentit, Salvador Sunyer assegura que «els concerts atrauen un públic diferent que ja comença a entrar a Temporada Alta».

Un festival horitzontal

L’estratègia passa per «obrir el festival i donar una visió més àmplia del que són les arts escèniques», puntualitza el seu director. I és que la barreja de disciplines és cada vegada més freqüent en el llenguatge artístic, i així ho vol plasmar el certamen en la seva programació, que acollirà propostes de teatre i musicals, però també hi haurà espai per la dansa, el circ o el cinema.

Les entrades per a la programació completa de la nova edició del festival Temporada Alta es posaran a la venda el proper 8 de setembre per als socis del Club de la Fundació La Ciutat Invisible, i el 9 de setembre per al públic general.