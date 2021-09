Grècia va perdre ahir el seu compositor més universal, prolífic i versàtil del segle XX, Mikis Theodorakis, que als 96 anys va emprendre el seu viatge cap a la immortalitat. Després d’uns anys en què va fregar diverses vegades la mort, Theodorakis va passar els seus últims deu dies a casa seva, respirant assistit per una ampolla d’oxigen, fins que ahir el seu cor es va aturar. Theodorakis va marcar la vida de tots els grecs, i no hi ha ciutadà en aquest país que no conegui la seva obra, bé sigui del gènere popular, el polític o el simfònic. Tots han deixat petjada i s’han escoltat en les cases al llarg de les últimes set dècades.

Amb la seva composició el 1964 de la banda sonora de Zorba, el grec, dirigida i muntada per Michael Cacoyannis, Theodorakis va aconseguir portar la música popular grega a tot el món. A més de la seva col·laboració amb Cacoyannis, va compondre la música d’altres pel·lícules, com Z i Estat de setge de Costa-Gavras o Serpico de el nord-americà Sydney Lumet. Un altre dels seus grans llegats internacionals va ser la composició del Cant General del poeta xilè Pablo Neruda.

Encara que el seu cor era d’esquerres, no només va ser diputat del comunista KKE, sinó que va arribar a ser ministre sense cartera i diputat de la conservadora Nova Democràcia. Els missatges sobre el seu magnífic llegat musical, que abasta més d’un miler d’obres, es van intercanviar al llarg del matí amb les lloances sobre el seu gran humanisme.