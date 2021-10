La casa Mossèn Tor, un xalet modernista del 1924 situat al centre de Campdevànol, obrirà de nou les portes aquest dissabte després de 38 anys tancada. Al llarg de la història ha tingut diferents usos, des d'una guarderia, un hostal i com a lloc de banquets. Després de tants anys tancat, l'espai s'havia degradat molt però una associació cultural del municipi l'ha reformat per convertir-se en un espai d'art i d'activitats.

Al capdavant hi ha Evelí Adam, l'impulsor d'un projecte ambiciós que preveu incorporar tretze locals més, actualment tancats, per crear una ruta d'art al municipi on artistes puguin mostrar la seva obra. Els treballs s'han fet amb l'esforç de voluntaris, el suport de l'Ajuntament i dels propietaris, que han cedit l'espai.

"Era gairebé l'última relíquia amb història que quedava a Campdevànol i és una gran satisfacció haver-la pogut recuperar", explica l'ànima i promotor del projecte, Evelí Adam, un artista i escultor d'aquest municipi. Ell, juntament amb un equip de voluntaris, la majoria jubilats i membres de l'Associació Campdevànol Cultura i Compromís, han estat durant quatre mesos posant el xalet al dia. "Estava fet un desastre després de 38 anys tancat", admet Adam.

Explica que una de les tasques més dificultoses ha estat recuperar el jardí i recorda com, quan va entrar per primer cop a aquest edifici de tres plantes, l'aire corria per tot arreu. "Els llits encara tenien la roba, els mobles estaven plens de corcs i no se n'ha pogut recuperar cap, era lamentable", detalla. La restauració s'ha fet durant uns quatre mesos, posant-hi moltes hores i gairebé a "cost zero" perquè veïns del poble han aportat el seu granet de sorra. "El més maco ha estat veure la il·lusió de la gent per conservar aquest edifici", afegeix Adam. Sense aquesta ajuda, hauria estat impossible aconseguir-ho, remarca.

Una guarderia de monges i un lloc de banquets

L'edifici, situat al costat de l'hospital a l'avinguda Pau Casals i a prop de l'estació de trens, va ser projectat per l'arquitecte municipal de Campdevànol Antoni Coll i Fort. Quan mossèn Tor va morir, va passar a mans de diferents congregacions religioses. L'última va ser la de les germanes Carmelites de Sant Josep. La llavors reverenda va vendre-la el 1981 a la família Forment Pujol que ara és qui ha acordat cedir-la com a espai expositiu, cultural i per a fer-hi activitats. Està inclòs a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Destaca pel seu estil modernista i la conservació d'elements originals com ara les obertures curvilínies i les ceràmiques de l'època. Uns trets que llueixen de nou amb la reforma. Es va utilitzar de llar d'infants de les monges, de lloc per fer-hi banquets i d'hostal. L'any 1983 la casa es va tancar i no ha sigut fins ara que torna a obrir portes. Per a molts veïns del poble és un lloc emblemàtic i voluntaris de l'associació com en Ramon Cuenca o el mateix Evelí Adam recorden quan van anar-hi d'infants quan era una guarderia.

El motor d'un projecte cultural ambiciós

L'obertura de l'espai aquest dissabte amb una exposició d'escultures de Josep Canals vol ser el primer pas d'un projecte més ambiciós. S'han proposat incorporar tretze locals més, actualment tancats, com a espais d'exposició d'art. L'objectiu final és ser un revulsiu per al poble de Campdevànol amb la cultura com a fil conductor. Els propietaris cediran els espais i artistes locals i internacionals podran ensenyar la seva obra. "La cultura i l'art passa per moments molt difícils després de la pandèmia", afirma el promotor del projecte. Per això volen contribuir a donar a conèixer els treballs de creadors i convertir el poble en un punt de referència cultural a la comarca.

Al marge de la complicitat amb la propietat, el projecte compta amb el suport de l'Ajuntament, que els ha assessorat per buscar ajuts i finançament alhora que els ha cedit un piano i obres d'art. La seva alcaldessa, Dolores Costa, admet que està "aclaparada" pel que han aconseguit fer amb només quatre mesos i recorda que el seu estat era "deplorable".