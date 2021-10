El cantautor de la Bisbal d'Empordà Mazoni ha estrenat en directe el seu últim treball, 'Ludwig' (Bankrobber). L'espai escollit ha estat l'Espai Ter de Torroella de Montgrí. El disc és fruit de la "deconstrucció" de fragments de la música de Beethoven que han estat la "llavor" d'inspiració per als deu temes amb aires pop que treu ara. S'ha gestat durant el confinament, després que Mazoni (Jaume Pla) llegís per casualitat la biografia del músic alemany. El disc no sortirà a la venda fins al 5 de novembre però els assistents ja l'han pogut adquirir avui. Des de fa unes setmanes s'han avançat alguns temes en plataformes digitals així com un videoclip del tema 'Zombies'. Aquest projecte va rebre el Premi Espai Ter de Música 2021.

"El que guia aquest disc és la curiositat i el desig de jugar i experimentar, coses molt bàsiques com de nens però que els adults no ens n'hem d'oblidar". Així ho expressava aquest diumenge Mazoni, moments abans del concert. És el primer cop que el presenta en públic i creu que, tot i que d'entrada pot semblar una barreja "estranya", el resultat és un so "natural". "És el que jo volia", afirma. El cantautor ho fa amb lletres en català i seguint el seu estil de pop rock però amb sonates de piano, quartets de corda i simfonies de Beethoven com a base musical i amb 'samplers'.

Una barreja que ha estat un autèntic "joc musical" que va néixer per casualitat durant el confinament. Un dia va decidir comprar una biografia de l'autor alemany i, sense cap intenció, va sorgir la idea d'utilitzar la seva música com a punt de partida. I al final, després de submergir-s'hi, Beethoven acaba essent un "membre més" de la banda, explica Mazoni, amb temes on hi predomina un 80% i d'altres que només un 20% amb un piano o una harmonia. "Sempre hi és però nosaltres també hi som", detalla.

I aquest diumenge l'ha presentat per primer cop davant d'un públic molt entregat, que l'ha rebut amb aplaudiments tan bon punt ha sortit a l'escenari. Ha arrencat amb 'Zombies', un tema molt rítmic que tracta sobre la necessitat de mobilitzar-se i del risc de "quedar-se quiet".

Al llarg del concert ha anat desgranant els temes nous com 'Davant la pantalla', i 'No pateixis', juntament amb d'altres d'anteriors àlbums com 'Membre fantasma'. Ha tancat l'espectacle amb 'La puta vida' i 'Ei que surt el sol' amb el públic eufòric. L'ha acompanyat al baix Miquel Sospedra, Aleix Bou a la bateria i Adrià Bravo al piano.

'Ludwig' és el desè disc que treu amb material propi i ha estat guardonat amb el III Premi Espai Ter, que aquest mateix diumenge se li ha lliurat un cop finalitzada l'actuació. El disc compta amb el suport a la producció de La Marfà - Centre de Creació Musical. El disc sortirà el 5 de novembre amb el segell Bankrobber i el suport de Seed Music, editora del Premi Espai Ter. Un nou disc que arriba després de treure el 2019 'Desig imbècil'.

Pel que fa a la gira, està previst que el pròxim concert sigui el 13 de novembre a l’Auditori de Girona. Seguidament, actuarà l'11 de desembre a Sant Cugat, el 5 de febrer al seu poble natal i l'11 de març a Barcelona.