Un any més, la companyia del Ballet de Moscou tornarà a l’Auditori de Girona el 9 de novembre amb el clàssic de Txaikovski El llac dels cignes. La companyia russa, dirigida per Timur Fayziev, pujarà de nou a l’escenari per oferir la representació del clàssic entre els clàssics del ballet, amb coreografia de Lev Ivanov i Marius Petipa. Protagonitzada pels solistes Cristina Terentiev i Aleksandr Petrichenko, El llac dels cignes narra la història del Príncep Sigfrid enamorat de la bella princesa Odette, que està embruixada per un malvat bruixot que la converteix en dona-cigne.

Fayziev destaca que el ballet «ha estat la millor solució» per afrontar l’aturada per la pandèmia. «Cada ballarí ha tingut temps de pitjar el fre a l’estrès de les gires i revisar la tècnica, dedicar més temps encara, si es pot, a cuidar cadascun dels seus músculs, aprofundir en els personatges i retrobar-se amb les raons que el van motivar a ballar», apunta el director, que destaca que ha sigut com «preparar-se per a tornar a néixer com a artistes.