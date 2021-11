La vuitena edició del festival MOT s'endinsarà en el món rural des de la literatura sota el lema 'Al camp'. El certamen, comissariat conjuntament per l'editora i traductora Maria Bohigas Sales i la filòloga Roser Vernet Anguera, se celebrarà del 17 al 26 de març a Olot i Girona i busca emfatitzar de quina manera i des d'on es fa literatura sobre el món rural. Durant dues setmanes consecutives s'oferiran diverses converses i activitats literàries en què participaran una quarantena d'autors convidats, en un festival que contraposarà «diversitats i cercarà ponts». El MOT 2022 ha convidat autors internacionals i nacionals que donen veu a diferents ruralitats en la seva literatura. Els primers noms confirmats en l'àmbit internacional són Selva Almada i Fernanda Melchor i en el nacional hi destaquen Xuan Bello, Anna Ballbona, Raül Garrigasait, Mercè Ibarz, Toni Sala i María Sánchez.

El festival tindrà lloc del 17 al 19 de març a la sala El Torín d'Olot i del 24 al 26 de març a la Biblioteca Carles Rahola de Girona. Com ja és habitual, les converses entre autors i especialistes constituiran el nucli de la programació del MOT, que s'estendrà de dijous a dissabte en dues setmanes consecutives. A més, els dissabtes al matí tindrà lloc el Ver-MOT, una trobada més distesa entre tres o quatre autors al voltant d'un vermut. A Olot es farà a la plaça de Braus i a Girona, al barri de Santa Eugènia. Més enllà de les dues setmanes del MOT, el festival es complementa mitjançant projectes com Les Veus del MOT, el Pròleg del MOT o els clubs de lectura de les biblioteques públiques. També s'adreça al públic més jove amb el MOT INS, unes experiències literàries per a alumnes de secundària i batxillerat. Finalment, completaran el certamen les activitats que s'apleguen sota el paraigua del +MOT, organitzades per entitats i associacions en relació amb el tema escollit d'enguany a cada una de les dues ciutats.

El MOT arriba a la seva vuitena edició amb un públic consolidat i continua tenint com a objectiu principal fomentar la lectura i la divulgació literària tot apropant escriptors de primer nivell des de la proximitat. El festival va néixer el 2014 i, comissariat per David Roas, es va dedicar a la literatura fantàstica. Amb l'aturada del 2020 per la pandèmia, el 2021 es va reprendre amb Glòria Bosch com a comissària i abordant el procés de creació artística sota el lema 'Crear. Un collage que creix amb les paraules'. El MOT està organitzat per l'Ajuntament de Girona i el d'Olot, i té el suport de la Diputació de Girona i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a banda de vincles amb altres institucions públiques i privades relacionades amb la cultura.