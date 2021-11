Un jutjat penal de Barcelona ha absolt l’escriptor i advocat català Ildefonso Falcones del delicte de frau fiscal de 744.000 euros pels drets d’autor de les seves obres i pel qual la fiscalia li demanava sis anys de presó.

El Jutjat Penal 25 de Barcelona ha absolt l’escriptor i la seva dona Carmen Rosich dels tres suposats delictes contra Hisenda pels quals van ser jutjats entre el maig i el juliol, segons va explicar ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

A la seva declaració, l’escriptor català va negar que tingués béns a nom de societats per ocultar que eren seus i va assegurar que era el seu germà Rafael, ja mort, que gestionava els beneficis dels drets d’autor de les seves novel·les.

Al judici, la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat el van acusar d’haver fingit que cedia els drets de la seva novel·la La catedral del mar per suposadament defraudar Hisenda, i van demanar condemnar-lo a sis anys de presó.

Segons aquesta acusació, aquest sistema els va permetre defraudar 757.692 euros el 2009, 464.800 euros el 2010 i 254.507 euros el 2011.

Segons el ministeri públic, durant aquests tres exercicis els ingressos econòmics del matrimoni van estar constituïts «majoritàriament» pels rendiments de l’explotació dels drets d’autor d’Ildefonso Falcones, sobre les seves obres La catedral del mar, La mà de Fàtima i La Reina Descalza, tant per les edicions espanyoles com per les traduccions en llengües estrangeres.

La magistrada considera que no s’ha pogut demostrar que l’autor de llibres supervendes simulés contractes i evadís més de 120.000 euros anuals.