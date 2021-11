El mític David Pastilles, també conegut com a DJ Pastis torna a la Sala del Cel de Girona el 5 de desembre. El dj gironí, una de les estrelles de les sessions de música makina dels anys 90, ha anunciat que diumenge de la setmana vinent tornarà a la sala on va començar la seva carrera com a discjockey professional ara fa tres dècades.

Client habitual i animador de les festes de la discoteca de Pedret, David Álvarez Tudela (Girona, 1973) va començar allà una carrera meteòrica que el va situar al cim d’un moviment que cada cap de setmana portava milers de persones als temples de la música de ball.