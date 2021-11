El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, ha aconseguit 20 candidatures als Premis Goya. El film de producció catalana ha superat el màxim històric de nominacions que va aconseguir Días contados, de Imanol Uribe, que eren 19. La segueix Maixabel, d'Icíar Bollaín, amb 14 nominacions, entre elles la de millor guió original per a la mateixa Bollaín i la guionista gironina Isa Campo.

Per darrere hi ha Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, amb vuit i Mediterráneo, de Marcel Barrena; Libertad, de Clara Roquet; i Las leyes de la frontera, de Daniel Monzón, empaten a sis. Entre les sis nominacions del film de Monzón, l'adaptació del llibre de Javier Cercas sobre la Girona quinqui produïda pel també gironí Edmon Roch, destaquen les candidatures al millor guió adaptat per Monzón i Jorge Guerricaechevarría i el d'actor revelació per a Chechu Salgado.

La cerimònia de lliurament dels premis se celebrarà a València el 12 de febrer i s'homenatjarà Luis García Berlanga. José Sacristán rebrà el Goya d'Honor.