L’autor més controvertit de les lletres franceses (i un dels més llegits), Michel Houellebecq, torna demà divendres a les llibreries amb el seu llibre Anéantir, un thriller polític de prop 700 pàgines sobre les quals ja s’han filtrat alguns detalls. La novel·la arriba just tres anys després de la publicació en francès de Serotonina, la seva anterior obra, i set anys més tard de Submissió, llançada el mateix dia que va tenir lloc l’atac gihadista contra la seu de la revista satírica Charlie Hebdo. Ningú s’ha pronunciat sobre si l’elecció de la data és casual o no, però l’editorial Flammarion prepara amb cura aquesta publicació la primera edició de la qual comptarà amb 300.000 exemplars.

Anéantir, que en espanyol es tradueix com «aniquilar», sortirà en francès en una acurada edició de tapa dura amb un disseny minimalista decidit pel mateix autor: el seu nom, el de l’editorial i el títol són l’únic que apareixen a la portada, escrit en minúscula en negre tret del nom del llibre, en vermell. També el preu fixat per l’editorial francesa, 26 euros, és més elevat que altres novel·les de Houellebecq, senyal de la importància que sembla que té aquest llibre per al creador.

Més de 700 pàgines per donar forma a la novel·la, situada a la França del 2027 durant les eleccions presidencials. En un autor com Houellebecq, que avui té 65 anys i a qui molts li atorguen poders de clarividència, tampoc aquesta decisió resulta casual en vista de les presidencials que se celebren a França a l’abril.

El llibre torna a tenir d’escenari l’atípicament parisenc districte 13 de París, un dels més populars de la capital francesa, on viu Houellebecq. Amb un rerefons d’eleccions, misteriosos atemptats terroristes i paisatges burocràtics, Anéantir és la primera part d’una història dividida en dos i compta amb alguns personatges inspirats de la realitat, com el ministre francès de finances Bruno Le Maire, que a la ficció és un agent dels serveis secrets.