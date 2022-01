El destacat arquitecte català Ricardo Bofill, un dels de més projecció internacional del país, va morir ahir a Barcelona als 82 anys d’edat, segons va informar el seu despatx RBTA. Bofill va acumular una llarga trajectòria en els camps de l’arquitectura, el disseny i la planificació urbana.

Entre les seves obres de disseny urbà hi ha la Place de l’Europe de Luxemburg, el projecte de la Nueva Castellana de Madrid, el barri Antigone a Motpellier, la nova bocana del port de Barcelona o la remodelació i ampliació de l’aeroport de la capital catalana, on també va projectar el Teatre Nacional de Catalunya i l’hotel Vela.

A les comarques gironines hi destaca la Casa Bofill de Mont-ras, la casa d’estiueig familiar, construïda al voltant d’una antiga casa de camp en ruïnes.

Nascut el 5 de desembre de 1939 a Barcelona, Bofill deixa una àmplia i variada producció arquitectònica, així com nombrosos projectes en curs. Des dels innovadors conjunts d’habitatge col·lectiu dels seus primers anys, com els edificis Walden 7 i la Muralla Roja, fins a infraestructures com l’aeroport de Barcelona, la seu corporativa de Shiseido Ginza a Tòquio i la de Cartier a París, i projectes més recents com la Universitat Mohammed VI, amb seus a Ben Guerir i Rabat, Bofill va destacar des dels seus inicis per qüestionar el pensament dominant en arquitectura.

D’aquesta filosofia en va sorgir una ingent producció, integrada per al voltant de mil obres en quaranta països, molt variada en les seves formes estilístiques, que procuraven adaptar-se a l’entorn i mantenir un fort component d’innovació i risc.

Bofill va fundar l’any 1963 el Taller d’Arquitectura amb un equip multidisciplinari format no només per arquitectes, sinó també per altres professionals i artistes, com el crític literari Salvador Clotas, el poeta José Agustín Goytisolo o l’economista Julia Romea. Aquest esperit transversal es manté avui dia, amb els seus dos fills, Ricardo Emilio i Pablo, al capdavant de l’oficina des de fa anys, que lideren un equip de més de cent professionals de trenta nacionalitats diferents que actualment desenvolupen nombrosos projectes.

Durant la seva trajectòria, Bofill ha rebut nombrosos premis, com la creu de Sant Jordi l’any 1993. S’hi sumen el Vittorio de Sica Arquitectura Prize i els reconeixements de l’Ordre des Arts et des Lettres de París; l’Académie Internationale Philosophie de l’Art de Berna, o l’American Society of Interior Designers de Nova York.

Per acomiadar Bofill, el 26 i 27 de gener se celebrarà un acte en el qual amics, parents i admiradors de la seva arquitectura podran anar a l’emblemàtica seu de l’estudi per retre-li homenatge.