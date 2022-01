El País Valencià serà el convidat en la quarta edició de la Vila del Llibre de l’Escala, una cita que se celebrarà entre l’11 i el 13 de març amb autors com Rafel Nadal, Llucia Ramis o Joan Francesc Mira. També hi seran Sònia Moll, Susanna Rafart o David Castillo.

Després d’haver iniciat un cicle dedicat a la Mediterrània amb Mallorca com a cultura convidada a l’octubre, el festival recupera les seves dates habituals de finals d’hivern i tindrà el País Valencià com a convidat d’honor en una edició comissariada per Juli Capilla. Joan Fuster, de qui enguany es compleix el centenari, serà el protagonista d’alguna de les activitats.

L’especial relació que va mantenir amb Josep Pla serà un dels punts que s’abordaran en aquesta edició, amb una taula rodona en la qual participaran Pau Vizcaíno, Tobies Grimalto, Xavier Pla i Francesc Montero i on s’exploraran les relacions entre ambdós autors que, a més de nombrosos articles periodístics creuats, han comportat la tramesa de cartes i la redacció d’un Homenot sobre Fuster per part de Pla, per exemple.

La proximitat amb el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, farà que hi hagi una taula rodona sobre dones assagistes, Nosaltres les fusterianes, a més d’una taula sobre la relació de les dones amb la maternitat frustrada i el càncer a través de la mirada de dues escriptores internacionals traduïdes al català per editorials independents: Audre Lorde amb els seus Diaris del càncer (Edicions Cal·lígraf) i Aquí reposa la Margot (Obrador Edtorial) de la canadenca Marielle Giguère, a part del recital Rafart/Moll.

La Vila del Llibre de l’Escala també tindrà activitats familiars, amb poesia pels mes petits, contacontes i tallers, mentre que la poesia tornarà a ocupar un espai destacat de la programació, amb un espectacle d’Elies Barberà sobre Vicent Andrés Estellés i un recital de cloenda en el qual se sentiran versos d’alguns dels principals autors valencians vius, com Teresa Pascual, Marc Granell, Josep Piera o Jaume Pérez Muntaner.

Una de les novetats és que a part del tradicional concert del dissabte al vespre, que anirà a càrrec del cantautor Pau Alabjos, s’han programat activitats complementàries com una conversa sobre l’aventura espacial a la vora del foc o l’inici d’una lliga de quizz literari que es podrà jugar durant totes les viles de l’any, amb premis locals per a cadascun dels campionats, i un gran premi final per als guanyadors de la lliga.

Com és habitual, totes aquestes activitats es complementaran amb el mercat del llibre, que comptarà amb la presència d’una trentena d’editorials independents.