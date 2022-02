La Fura dels Baus i Utopia126 uneixen teatre i cinema amb un espectacle basat en la pel·lícula [REC], de Jaume Balagueró i Paco Plaza. Una nova proposta d’espectacle i experiència metacine que tindrà lloc del 3 al 6 de març a Utopia126 de Barcelona. Carlus Padrissa, de La Fura dels Baus i director artístic de [REC].1 va manifestar ahir que el públic «experimentarà la por i el terror en viu» i que a l’espectacle la pel·lícula de Balagueró i Plaza «es desbordarà físicament». El muntatge reflexiona sobre la por: «Unim la idea del virus que apareix a la pel·lícula amb el virus actual» i la desconfiança que genera entre les persones envers altres persones.

Padrissa va assenyalar que és una proposta que els va arribar Utopia126 de fer cine en viu amb l’objectiu de «desbordar les pantalles i unir cinema i teatre». El director artístic del muntatge ha apuntat que parteixen de la primera part de [REC]: «Unim la idea del virus que apareix a la pel·lícula amb el virus actual». En aquest context, volen reflexionar sobre la por al terror: «I quan tenim por, tenim desconfiança» envers per exemple una persona que va sense mascareta o no té el passaport covid». «La pel·lícula de Balagueró es desbordarà físicament i apareixeran zombis» a l’espectacle, va destacar el director artístic del muntatge. Va comparar els zombis amb una persona que té la Covid. «Molta gent ha mort per desgràcia i és una problemàtica molt actual», va afegir. L’espectacle es durà a terme a l’espai Utopia126 de Barcelona, una antiga fàbrica modernista ubicada al número 126 del carrer Cristobal de Moura, al Poblenou. «És un espai únic i la memòria de Barcelona s’anirà perdent», va lamentar Padrissa. «És un lloc que fa por, ple de ganxos i sembla que t’hagi de caure a sobre».